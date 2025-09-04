ロジカルイノベーションズ 、新機種、新オプション、カスタマイズ製品を「国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO」 各所に展示

株式会社ロジカルイノベーションズ

株式会社ロジカルイノベーションズ（本社：:東京都渋谷区、代表取締役社長 堀之内 和光、以下「ロジカルイノベーションズ」）は、2025年9月10日から9月12日まで東京ビッグサイト（江東区）にて開催される「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO」各所にて新機種、新オプション、カスタマイズ製品を展示、デモンストレーションを実施いたします。

物流・製造・ホテル業界や介護業界等、あらゆる現場における「搬送」業務負担を軽減する次世代電動台車「スマートキャリー」と株式会社イシダ（本社：京都市左京区、代表取締役社長 石田 隆英）の計量検品機能搭載ピッキングカートを融合させた「さいまるカートV4 SCVer」を野村不動産株式会社ブースに共同出展、展示いたします。また、スマートキャリー技術を応用した牽引電動台車「キャリーリンク」（本展示会にて初公開）を株式会社フジテックス（本社：東京都中野区、代表取締役社長 一森 雄介）ブースに展示いたします。併せて、株式会社イシダブースにおきましては「スマートキャリーL-LH20」に「さいまるカートピッキングタブレットV4」を搭載した製品を展示、デモ走行を実施いたします。

※詳細以下に記載

1.株式会社イシダ製計量検品機能搭載ピッキングカート「さいまるカートV4」に

スマートキャリーを接続した製品の展示・デモを実施

株式会社イシダ(https://www.ishida.co.jp/ww/jp/)（本社：京都市左京区、代表取締役社長 石田 隆英）が展開している計量検品機能搭載ピッキングカート「さいまるカートV4」にスマートキャリーの乗用電動台車技術を掛け合わせた製品を下記ブース内にて展示、デモンストレーションを実施いたします。さいまるカートは計量検品をしながらマルチピックが出来る製品で、数量、投入間口、商品の誤投入を防ぎつつ検品等の後工程削減も図れるピッキングカートです。当社製品「スマートキャリー」と掛け合わせる事で、歩くことなくピッキング～検品作業を完了する事が可能となりました。

さいまるカートV4×Smart-Carry

歩行不要でピッキング～検品まで完了！さいまるカートV4 SCVer展示ブース

◆野村不動産株式会社（Techrum）ブース内に

共同出展、デモンストレーションの実施。

◆ブースNo.4-102

◆展示製品：さいまるカート SCVer

(オプション製品/ZoneLight同時展示）

2.共同開発の新製品「Carry-Link」（キャリーリンク）を本展示会で初公開

株式会社フジテックス(https://fjtex.co.jp/)（本社：東京都中野区、代表取締役社長 一森 雄介）と株式会社モノリクス(https://raku-logi.com/)（本社：東京都文京区、代表取締役社長 齋藤 紀之）、当社ロジカルイノベーションズの3社共同開発をした電動乗用型牽引台車「Carry-Link」（キャリーリンク）を本物流展にて初公開致します。製品紹介動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=yUD0N6ISEUQ)

本製品は最大牽引荷重250kg/500kgの2種類から選ぶことが出来、最長30kmの走行距離を8時間の充電時間にてご利用頂くことが可能です。また、スマートキャリー同様、体重移動での速度制御のほか「ハンドブレーキ」を標準装備。万が一の際にも安定した制動力を確保しています。かご台車、6輪台車の牽引、搬送を歩くことなく実現。併せて台車部分の接続、切り離しもワンタッチです。

生産性の向上と併せ作業員の疲労軽減。年齢性別問わず幅広い方がご利用頂けます。メーカーオプションとして、速度上限8kmのモデルや走行時アラーム音鳴動、ZonelightLEDでの前方照射等もお選び頂くことが出来、更なる安全性の向上を実現しました。

Carry-Link(キャリーリンク）展示ブース ◆株式会社フジテックスブースにて展示、デモンストレーション

◆ブースNo.7-406

◆展示製品：Carry-Link(キャリーリンク）

(オプション製品/ZoneLight同時展示）

３.株式会社イシダブースにてスマートキャリーL-LD20×さいまるカートV4タブレットを

電動乗用牽引車「Carry-Link]かご台車、6輪台車の牽引が可能。切り離しもワンタッチ。「Zonelight」で進路表示

スマートキャリーにおける移動時に両手が塞がる状況に対し、両手が塞がった状態でも「ピッキングリスト」を持ち歩くことなくタブレット上で操作、ピッキングが出来る「さいまるカートV4タブレット」とスマートキャリーの組み合わせは相性抜群です。構内を歩くことなくタブレット上でタスクをこなしていくデモンストレーションは以下のブースにてご覧になることが出来ます。

スマートキャリーL-LD20×さいまるカートタブレットV4展示ブース ◆株式会社イシダブースにて展示、デモンストレーション

◆ブースNo.6-201

◆展示製品：Smart-Carry（スマートキャリー）L-LD20

さいまるカートタブレットV4

■スマートキャリーについて

スマートキャリーL-LD20×さいまるカートタブレットV4さいまるカートタブレットV4

スマートキャリーはセグウェイ技術を活用した次世代型電動台車であり、作業者の歩行負担を軽減し、様々な現場でのパフォーマンスを飛躍的に向上させます。最大で歩行負担を40%軽減し、作業効率を約25%向上させることが期待できます。

■ 今後の展開

ロジカルイノベーションズは、今回のラインナップ拡充により、さらに多くの現場の課題解決に貢献してまいります。

今後も、お客様の声を真摯に受け止め、より良い製品・サービス展開に努めてまいります。

【株式会社ロジカルイノベーションズについて】

ロジカルイノベーションズは、物流、製造業における革新を目指す新興企業です。人手不足や労働環境改善といった社会課題に対し、現場そのものにイノベーションを起こすことを使命とし、業界をリードする存在であり続けます。

会社名：株式会社ロジカルイノベーションズ

設立：2024年10月

代表取締役社長：堀之内 和光

URL：https://logical-innovations.co.jp/

所在地：東京都渋谷区神南１丁目１１番４号ＦＰＧリンクス神南５階

お問い合わせ： https://logical-innovations.co.jp/contact/

事業内容

・総代理店事業における販売、リース、および代理店管理、運営サポート

・代理店事業における機器レンタル、リース、販売および施工