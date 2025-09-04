AI診断からメディカルフィットネス体験まで― 未病予防の最前線が幕張メッセに集結

RX Japan 株式会社

人生100年時代を迎える日本では、健康寿命をいかに延ばすかが課題となっています。医療費の増大や生活習慣病の増加を背景に、「未病」や「予防医療」への注目が一層高まる中、AIによる心身バランス診断から運動による実践的ケアまで、幅広いソリューションが次々と登場しています。

2025年10月1日（水）から3日（金）まで幕張メッセにて開催される展示会 「メディカルジャパン 東京」 内の、「第3回 未病・予防・健康EXPO 東京」 では、最新のデジタルヘルス技術や健康食品、介護予防機器に加え、日本健康スポーツ連盟協力の「メディカルフィットネス体験・相談エリア」など、実際に“体験しながら学べる”企画も多数ご用意。未病予防の最前線が一堂に集まる国内最大級の展示会に、ぜひ取材にお越しください。

◆ 未病・予防・健康EXPO とは？

取材の申込みはこちら >> :https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=press&ct=U2FsdGVkX18SmI35egbdbPnJCZ8sPJZ9d0FbQo2qrPU=&utm_campaign=hea_0904&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

未病・予防の専門展示会です。

薬局・ドラッグストア、クリニック、自治体、健診センター、健康・運動施設、介護予防施設などの方々が来場。健康管理アプリ、健康サポートシステム、トレーニング機器、フィットネス機器、リハビリ用品、健康食品、サプリメント、睡眠管理、ヘルスケアDXなどが出展します。

【展示会概要】

メディカルジャパン(医療・介護・薬局Week) 内

「第3回 未病・予防・健康 EXPO 東京」

https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/hea.html

【会 期】2025年10月1日(水)～3日(金)

【会 場】幕張メッセ

【主 催】RX Japan株式会社

◆ 注目の出展製品

未病・予防関連の、注目の出展製品を一部ご紹介します(*)。最先端のデジタルソリューションをはじめ、心身の健康を支える幅広い製品など、実際に操作・体験できるものも多数ございます。

スマートリング「RingConn Gen2」

わずか約2gの超軽量・極薄設計ながら、24時間あなたの健康を見守るスマートリングです。高精度センサーを搭載し、心拍数、ストレスレベル、睡眠の質などを常時モニタリング。専用アプリと連携することで、AIがあなたの心身バランスを解析し、最適なアドバイスを提供します。ビジネスにもプライベートにもマッチする洗練された次世代ウェアラブルです。

（出展社：株式会社Acalie）

MCI・認知症のリスク傾向を短時間で把握

「PitaスクリーニングMCI・認知症」

脳波（EEG）を活用し、MCI・認知症のリスク傾向を短時間で把握できるスクリーニングです。額に貼るだけの小型パッチ式センサで約2分計測、AIが自動解析し、短時間でレポートを出力します。従来の設問・紙筆検査に比べ、受検者の心理的・身体的負担を軽減しながら、施設側は効率的な運用が可能です。

（出展社：Pitaスクリーニング | PGV株式会社）

熱中症対策に「KO392 黒球式熱中症指数計」

熱中症指数（WBGT）が測定できる黒球式熱中症指数計は重要なアイテムです。熱中症危険度をアラームと表示でお知らせします。設置方法を選べて、さまざまな現場に柔軟対応できます（カラビナ・長短バンド付属、三脚ネジ穴あり）。

（出展社：小林薬品 株式会社）

完全調理済み冷凍食品「にこ楽パック」

高齢者施設向け完全調理済み冷凍食品です。日本食と言えば 1汁3菜。それを上回る1汁4菜を基本にしています。朝3菜・昼4菜・夜4菜のおかずをお届けしますので、多くの食品数から栄養を摂ることができます。目にも楽しい四季折々の行事食や「ムース食」「ソフト食」の配慮食を取り揃えております。

（出展社：株式会社 八重洲ライフ）

トラブル別に対応可能「インソールプロ」

自分の体重を矯正力として利用する足底装具の理論に基づいた、世界初の「トラブル別インソール（中敷き）」です。インソールプロは「外反母趾」「扁平足」「中足骨頭部痛」「足底筋膜炎」「モートン病」「膝痛」「O脚」「腰痛」の8種類の足の症状に対応しており、ご自身のトラブルに適合したタイプをお選びいただくことで、足の基本骨格を守ります。

（出展社：株式会社 村井）

◆ 日本健康スポーツ連盟 協力企画

メディカルフィットネス体験・相談エリアを新設！

医療的要素を取り入れたフィットネスである「メディカルフィットネス」は、超高齢社会の日本で大きな注目を集めている仕組み(**)です。

メディカルフィットネスクラブで使用されているトレーニング機器や体組成計を体験できたり、メディカルフィットネスクラブを開業検討・運営されている方が相談できるエリアをご用意。イメージ創出・開業相談などにご活用いただけます。

本展は、福祉・介護予防、薬局・ドラッグストアに関する展示会も同時開催しているため、一度に様々な製品・サービスを見て回ることができます。

＜展示会の歩き方例＞

本リリースでご紹介した以外にも多数の出展製品・イベントがございますので、ご希望に合わせてご紹介することが可能です。ぜひ取材にお越しください。

取材の申込みはこちら >> :https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=press&ct=U2FsdGVkX18SmI35egbdbPnJCZ8sPJZ9d0FbQo2qrPU=&utm_campaign=hea_0904&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

★ 一般来場希望の方は、こちら(https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/wuf1DCXIVSOKgliCm81GeA1gjpFCNbGU=&utm_campaign=hea_0904&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)よりご登録ください。

(*)メディカルジャパン内の同時開催展の出展製品も含む

(**)メディカル ジャパンのオウンドメディア（https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/blog/fitness.html）より一部引用