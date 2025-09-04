『中堅・中小企業に迫るサイバー攻撃、“見えない脅威”をどう防ぐ？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/canon-its-20250924/M1D





・ ※IT事業者の方へ 紹介するソリューションとの協業の相談も承っておりますので、個別にお問い合わせください。また、情報収集のみを目的とするお申込みはお控えください。■増加するサイバー攻撃、見えないセキュリティホールにどう対処すべきかサーバーやネットワークなどのITインフラを狙うサイバー攻撃は年々増加しており、セキュリティホールを突かれる事例も後を絶ちません。クラウド利用の拡大に伴い、クラウド環境特有のリスクや、VPN機器を介したランサムウェア侵入といった外部公開資産への攻撃が顕著になっています。こうした状況下で重要なのは、闇雲に対策を導入するのではなく、自社のシステムにどのようなリスクが潜み、どの領域の対策を優先すべきかを把握することです。全体像を明確化し、優先順位を付けて対策計画を立案するためには、専門家による評価によって、自組織内に潜む脆弱性を洗い出す現実的なアプローチが不可欠です。■リスクの所在や優先度が分からず、対策の着手順が判断できない現実ただ、実際のセキュリティ運用の現場からは「リスクの所在や優先度が分からず、どこから着手すべきか判断できない」という担当者の声も多く聞こえてきます。自社のシステムにどんなセキュリティリスクが潜むのかを手短に確認したい一方で、オンプレやクラウド、外部公開資産にまたがるため全体像を把握しづらいのが実情です。どの領域の対策が急務なのか示せないと、セキュリティ対策を強化する上での予算申請も難航します。そのため、対策を実施する前にリスクを把握し、まずは可視化で所在と影響度を整理し、合意形成のための客観的な材料を得ることが求められます。そこでまず社内のセキュリティ対策が「やっているつもり」になっていないかを点検し、対策状況をスコアリングして優先度を明確化することが重要です。時間を掛けずにセキュリティ診断を実施し、把握した結果に基づき現実的なアクションへ落とし込むプロセスこそが、限られたリソースで最大の効果を生む近道といえます。■セキュリティ対策状況を可視化して最善策を見出せる、包括的なセキュリティ診断サービス群をご紹介自社のセキュリティリスクの所在や優先度が分からず、どこから対策に着手すべきか判断できない――本セミナーでは、こうした課題に応える解決策として、キヤノンITソリューションズの「セキュリティ対策診断サービス」について、その特徴や導入メリットを活用シナリオ／ユースケースを交えてご紹介します。同サービスはクラウドからオンプレまで幅広い環境を対象に、専門家が高度な知識と研究に基づいて診断を実施します。また、可視化された分かりやすい診断結果は、経営層への上申や予算申請にも活用可能です。さらに、診断で浮き彫りになった不安箇所については、クラウド環境のリスクを包括管理する「CNAPPサービス」、外部公開資産を可視化する「ASMサービス」、実攻撃を想定した「ペネトレーションテストサービス」など、より詳細な診断サービス群についてもご紹介。「セキュリティリスクがどこにあるか、何から対策していくべきかの判断できない」「どこから着手すべきかが分からない」「対策状況をスコアリングしたい、時間を掛けずに診断を実施したい」という中堅・中小企業の担当者の方は、ぜひご参加ください。■主催・共催キヤノンITソリューションズ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

