『簡単・便利・メンテナンスフリーな「AI Soft Sensor」の実力とは 』というテーマのウェビナーを開催
そんなお客様意見から誕生したのが「AI Soft Sensor」です。
■ Soft Sensorの弱みを克服、誰でも簡単に作成し、作ったモデルをすぐに現場で導入し、しかもメンテナンス不要！
Soft Sensorの導入を拒む障壁として、以下が考えられる。
１.モデル作成の難しさ（敷居の高さ）
２.作ったモデルをすぐに現場に導入できない
３.導入しても、環境の変化に対応できず、すぐにメンテナンスが必要になる
こうした問題・課題をどのように克服したのか？
AI Soft Sensorの特徴や有効な活用方法をご説明します。
■ AI Soft Sensorの対象箇所の選定方法とは？
予測をしたい、データの補間をしたい、計測までの時間を短くしたい、安全のために有毒なガスの分析頻度を減らしたい、ハードウェアセンサーのバックアップセンサーを構築したい――。
AI Soft Sensor のニーズは実に多岐にわたります。
AI Soft Sensor がもたらす価値やニーズ、さらに適用箇所の探し方についてご説明するとともに、AI Autopilot Systemとの導入方法の違いや、AI Autopilot Systemとの相乗効果をご説明します。
■ AI Soft Sensorの誕生
匠の運転技術を模倣するAIが自動運転を行う国内初のプロダクトが誕生してから、早１年が経過しました。
「AI Autopilot Systemは凄いけど、まずは予測したい」「作ったAIモデルをすぐに現場に導入し、今まで測れていなかった数値を予測したい」
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。
