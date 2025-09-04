『簡単・便利・メンテナンスフリーな「AI Soft Sensor」の実力とは 』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ntt-com-20250924/M1D



■ AI Soft Sensorの誕生

匠の運転技術を模倣するAIが自動運転を行う国内初のプロダクトが誕生してから、早１年が経過しました。

「AI Autopilot Systemは凄いけど、まずは予測したい」「作ったAIモデルをすぐに現場に導入し、今まで測れていなかった数値を予測したい」





■ Soft Sensorの弱みを克服、誰でも簡単に作成し、作ったモデルをすぐに現場で導入し、しかもメンテナンス不要！Soft Sensorの導入を拒む障壁として、以下が考えられる。１.モデル作成の難しさ（敷居の高さ）２.作ったモデルをすぐに現場に導入できない３.導入しても、環境の変化に対応できず、すぐにメンテナンスが必要になるこうした問題・課題をどのように克服したのか？AI Soft Sensorの特徴や有効な活用方法をご説明します。■ AI Soft Sensorの対象箇所の選定方法とは？予測をしたい、データの補間をしたい、計測までの時間を短くしたい、安全のために有毒なガスの分析頻度を減らしたい、ハードウェアセンサーのバックアップセンサーを構築したい――。AI Soft Sensor のニーズは実に多岐にわたります。AI Soft Sensor がもたらす価値やニーズ、さらに適用箇所の探し方についてご説明するとともに、AI Autopilot Systemとの導入方法の違いや、AI Autopilot Systemとの相乗効果をご説明します。

