『AWSプロジェクト成功のための人材戦略』というテーマのウェビナーを開催

■AWS活用が拡大する中、外部リソースの柔軟な活用が不可欠に

AWSを活用するプロジェクトが加速する中、これまで業務委託を前提に外部パートナーを活用してきた企業でも、従来の枠組みでは対応しきれない局面が増えています。とくに要件が流動的なプロジェクトや機密性の高い業務では、固定されたスコープや契約条件の中では柔軟な対応が難しくなりがちです。今、多くの企業が「委託とは異なるアプローチ」の可能性も模索し始めています。





■委託では対応しきれない現場課題、派遣との違いを整理できていないスコープ外の対応や仕様の曖昧さ、現場特有の業務知識へのキャッチアップといった“現場のリアルな課題”に対し、委託では柔軟に対応できず、かえって開発・運用の遅延や手戻りを招くケースも見られます。また、機密情報の制約や業務ノウハウの蓄積も委託では分断されがちです。にもかかわらず、派遣という選択肢をどう使い分けるべきか、その違いを整理しきれていない企業が多いのが実情です。■“現場に効く”外部エンジニア活用の最適解を、委託との違いから紐解き解説本セミナーでは、AWS業務において派遣だからこそ発揮できる「柔軟性」「機密情報の扱いやすさ」「業界・業務への深い理解」といった委託では得られにくい価値にフォーカスします。また、数多くいるAWSエンジニアの中から、自社にフィットする外部エンジニアをどう選び、どのように“戦略的に活かす”のかについて委託と派遣の本質的な違いを整理しながら、具体的な活用事例等を含めて解説します。■主催・共催テクノプロ・ホールディングス株式会社株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

