『中小企業が押さえるべき、自社に最適なクラウド型WAFの選定基準とは？』というテーマのウェビナーを開催
■対策の一つとしてのWAF、どれを選ぶべきか判断ポイントが分からない
Web攻撃への対策としてWAF（Webアプリケーションファイアウォール）は効果的な手段の一つです。
しかし、クラウド型を含む複数の製品が市場に存在し、導入方式や機能、運用負担の違いを正しく比較しなければ、自社に最適な製品を選ぶのは容易ではありません。
また、WAFが最適なのか、それとも他のセキュリティ製品も併せて導入すべきかといった判断も必要です。
■複数WAF製品の特徴と導入・運用視点での比較ポイントをわかりやすく解説
本セミナーでは、中小企業が迷わずWAFを選定できるよう、複数クラウド型WAFの特徴を整理し、導入方式から運用までを見据えた比較ポイントをわかりやすく解説します。
導入後の運用負担を最小化しつつ、自社のインフラ環境や業務フローに適したWAFを選ぶための具体的な判断材料を提供します。
さらに、WAF単体の検討だけでなく、他のWebセキュリティ製品との組み合わせや運用支援も含めたトータル視点でのアプローチを紹介し、実務で即活用できる知識をお伝えします。
■主催・共催
クララ株式会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
