タクシーアプリ「S.RIDE(R)」、電脳交通の配車システム「DS」との連携で地方展開を加速

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平）は、株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐）が開発・提供するクラウド型配車システム「DS」とのシステム連携を、2025年9月4日より開始します。

本連携により、電脳交通の配車システム「DS」を導入しているタクシー事業者は、S.RIDE株式会社との個別契約を締結することで、新たな専用端末やドライバーアプリの追加なく、自社車両でS.RIDEからの配車注文に対応できるようになります。これにより、導入にかかる設備投資や乗務員教育の負担を抑えつつ、S.RIDEの利用者基盤へ効率的にアクセスできるようになります。

S.RIDEは、地域交通を担うタクシー事業者にとって参入しやすい環境を整備することで、東京からのビジネス・観光需要が多い地方中核都市を中心にサービス拡大を進めています。今回の「DS」との連携は、こうした地方展開を加速させる取り組みの一つです。

この第一弾として、宮城県仙台市の仙台中央タクシー株式会社が保有する車両116台にS.RIDEのサービスを2025年10月以降に導入し、仙台エリアでのサービス体制をさらに拡充します。仙台は東北地方の経済・観光の拠点であり、本導入により、ビジネスや観光、地域住民の日常の移動まで、より幅広いニーズに応える快適で安定的な配車サービスを実現します。

- S.RIDE株式会社 代表取締役社長 橋本 洋平のコメント

「この度の連携は、私たちが推進する地方展開を大きく加速させる、重要な一歩です。私たちS.RIDEが持つ顧客基盤やテクノロジーと、地域交通を知り尽くしたタクシー事業者の皆様の力を掛け合わせることで、より良い移動体験を追求してまいります。その実現に向け、地域交通のDXを牽引されてきた電脳交通様のプラットフォームと連携できることを大変心強く思います。」

- 株式会社電脳交通 代表取締役社長 近藤 洋祐 氏のコメント

「このたび、東京で高い利用実績を誇るタクシーアプリS.RIDE様と連携できることを大変光栄に思います。今回の取り組みは、DSを導入いただいている全国のタクシー事業者様にとって、新たな収益機会の創出につながるだけでなく、地域交通の持続的な発展を後押しするものと考えております。S.RIDE様の持つ都市部の需要と、我々が築いてきた地域の交通ネットワークを繋ぎ合わせることで、日本のタクシー産業全体の発展に貢献してまいります。」

S.RIDEは、自動運転時代に向けて技術革新が進む中、事業の差異化の源泉となる新規の高付加価値サービスをソニーのAI/IT技術をベースに創出してきました。「革新的なモビリティサービスで、心動かす移動体験を創る。」というPurpose（パーパス、存在意義）のもと、新たな移動体験の提供やライフスタイルの提案を通して、モビリティサービス市場の変革を牽引していきます。

※2025年9月4日：仙台中央タクシー株式会社の保有車両台数に誤りがありました。

（誤）112台 → （正）116台

関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことをお詫びし、訂正いたします。

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループ株式会社が保有するAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済 ：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

■S.RIDE株式会社

会社名 ：S.RIDE株式会社

住所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立 ：2018 年 5 月 31 日

代表者 ：橋本 洋平

事業内容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X(Twitter)：https://twitter.com/SRIDE_TAXI

Instagram：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

※ “S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。