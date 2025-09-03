大阪・心斎橋発「和牛すき焼きパスタ」2種が9月より登場――“Wagyu × Japanese-style Pasta”を2店舗で提供開始

株式会社have国産黒毛和牛リブロース”すき焼きカルボナーラ”

自家製ミートソースpotto、食堂カフェpotto 等を大阪府下8店舗展開する、株式会社have (本社：石川県加賀市／大阪オフィス：大阪市中央区) は、2025年9月よりミートソースパスタ専門店『自家製ミートソースpotto』とパスタスタンド『pasta gallery potto心斎橋PARCO』（同店は先行提供中）の2店舗にて国産黒毛和牛リブロースの”すき焼き”を使ったパスタ2種を販売開始いたします。

大阪・心斎橋で、“Wagyu × Pasta”という日本ならではの一皿をお楽しみください。

販売期間：2025年9月3日(水)～ ※pasta gallery potto心斎橋PARCOは提供開始済

販売店舗

・自家製ミートソースpotto南船場店

・pasta gallery potto心斎橋PARCO

メニュー内容

・国産黒毛和牛リブロース”すき焼き”パスタ 1890円（税込）

・国産黒毛和牛リブロース”すき焼きカルボナーラ” 1980円（税込）

◆メニュー概要◆

国産黒毛和牛リブロース”すき焼き”パスタ1890円国産黒毛和牛リブロース”すき焼き”パスタ

国産黒毛和牛リブロースをさっと甘辛く炙り、特製のもちもちとした食感の生パスタを”和”の旨味を活かした一皿

お肉2倍：2890円（税込）

国産黒毛和牛リブロース”すき焼きカルボナーラ”1980円国産黒毛和牛リブロース”すき焼きカルボナーラ”

すき焼き×カルボナーラの贅沢コラボ。

甘辛く炙った国産黒毛和牛リブロースのすき焼きを、チーズと卵黄に合わせてカルボナーラ仕立ての贅沢パスタです。

お肉2倍：2980円（税込）

◆自家製ミートソースpotto

南船場の3丁目で長年愛されてきた「potto」のこだわりは、牛一頭のうち、約0.2%しか取れない稀少部位の「千本筋」を使用して、じっくり時間をかけて作ったコラーゲンたっぷりの自家製ミートソース。肉の旨味が詰まったここでしか食べられない贅沢な味わいです。麺にもごだわり、生スパゲッティはpottoのオリジナル。長年愛されてきた生スパゲッティ2.1mm、低糖質生スパゲティ、全粒粉生スパゲティをご用意しております。

自家製ミートソースpotto

所在地 ： 大阪市中央区南船場3-6-1（3-6-1 Minamisenba, Chuo-ku, Osaka）

営業時間 ： 11:00～22:00 ※平日は15:00-17:00休業

google map(https://share.google/1V5QWHFXGkXsiV0ba)

◆pasta gallery potto心斎橋PARCO

potto定番ミートソース自家製ミートソースpotto

心斎橋PARCO地下1階、カウンター席13席のたった10坪の小さなお店ながら、月商500万円を超え、google口コミ評価4.9をいただき、繁盛店に成長した当店。訪日外国人のお客様も多くご来店いただいており、”ジャパニーズパスタ”の新しいカタチをご提供しています。

pasta gallery potto心斎橋PARCO

所在地 ： 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコB1（B1, Shinsaibashi PARCO, 1-8-3 Shinsaibashisuji, Chuo-ku, Osaka）

営業時間 ： 11:00～21:00

google map(https://share.google/Hfuyo2BbXNlvafECp)

豪州穀物牛ラグーのアラビアータpasta gallery potto心斎橋PARCO

〈お問い合わせ先〉

株式会社have

北田 瑞希

e-mail：kitada@potto-has.com

電話番号：070-2253-3700

※詳細はお気軽にお問い合わせください。

◆会社概要

会社名： 株式会社have

所在地： 石川県加賀市山代温泉参六の177番地1

代表者： 代表取締役 山崎輝芳

URL ： https://www.potto-has.com/

事業内容： 飲食店の企画、運営、コンサルティング

運営店舗：自家製ミートソースpotto(1店舗)、食堂カフェpotto(2店舗)、potto×タニタカフェ(3店舗)、pasta gallery potto(1店舗)、飲食店.β

[EN] English follows

Wagyu “Sukiyaki Pasta” Arrives in Shinsaibashi, Osaka - Two New Dishes Launching from September

Premium Japanese Wagyu Ribeye × Fresh Pasta / Now available at Shinsaibashi PARCO first / A uniquely “Japanese-style Pasta” experience

potto (operated by have Inc.) launches two new pasta dishes featuring Japanese Wagyu ribeye “sukiyaki” from September 2025. They will be served at Jikasei Meat Sauce potto Minamisenba and pasta gallery potto Shinsaibashi PARCO (already available at the PARCO location). Discover a Japan-only pairing of Wagyu × Pasta in the heart of Shinsaibashi, Osaka.

Menu & Price (tax included)

Premium SUKIYAKI pasta with Japanese Black Wagyu Beef Ribeye - JPY 1,890

Sweet-savory grilled Wagyu ribeye with our signature fresh pasta.

Extra meat（2x portion）JPY2,890

Premium SUKIYAKI Carbonara with Japanese Black Wagyu Beef Ribeye - JPY 1,980

Sukiyaki meets carbonara, enriched with Grana Padano.

Extra meat（2x portion）JPY2,980

Ingredients may vary due to availability. Please ask staff for allergen information.

Locations.

Jikasei Meat Sauce potto Minamisenba

3-6-1 Minamisenba, Chuo-ku, Osaka

11:00-22:00 (weekday break 15:00-17:00)

Nearest station: Shinsaibashi (Osaka Metro).

google map(https://share.google/J5jfz4AS6ck1XB7Tf)

pasta gallery potto Shinsaibashi PARCO (now serving)

B1, Shinsaibashi PARCO, 1-8-3 Shinsaibashisuji, Chuo-ku, Osaka

11:00-21:00

Nearest station: Shinsaibashi (Osaka Metro).

googlemap(https://share.google/0PSQTz1MaFOgnUuq4)

【For Media】

High-resolution photos and an English fact sheet/menu are available in this release. Media tastings and interviews upon request.

【Contact】

Mizuki Kitada, have Inc.

kitada@potto-has.com / +81-70-2253-3700