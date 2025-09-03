Learning for All が遺贈寄付を考える一歩を応援！無料共催セミナーを9月18日（木）に会場とオンラインにて同時開催

認定特定非営利活動法人 Learning for All

「子どもの貧困」の本質的解決に取り組む、認定NPO法人Learning for All（本社：東京都新宿区、代表理事：李炯植、以下「LFA」）は、認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパンと認定NPO法人かものはしプロジェクトと共催で、遺贈寄付に関する無料セミナー「私にもできる最後の社会貢献 ― 私も社会も幸せになれる、新しい終活のかたち『遺贈寄付』って何？ ―」を9月18日（木）に開催します。会場（東京・日比谷）とオンラインのハイブリッド形式で実施し、どなたでも無料でご参加いただけます。





◆「遺贈寄付って何？」に応える無料セミナーを開催

近年、遺贈寄付に関心を寄せる方は年々増加しています。LFAにも「遺贈寄付とは何か」「どのように手続きを進めればよいのか」といったお問い合わせが数多く寄せられるようになりました。しかしながら、正確な情報に触れる機会はまだ多くありません。

9月13日の「国際遺贈寄付の日（※）」にあわせて企画された今回の無料セミナーでは、相続・遺言の専門家である日本承継寄付協会代表理事の三浦美樹氏を講師に迎え、遺贈寄付の基礎知識をわかりやすく解説します。さらに会場では個別相談の機会も設け、参加者一人ひとりの疑問や不安に直接お答えします。なお、当日会場にて寄付の勧誘を行うことは一切ございませんので、安心してご参加ください。

※「国際遺贈寄付の日（International Legacy Giving Day）」は、遺贈寄付の普及を目的として世界的に設けられた国際的な記念日で、日本では2018年より毎年9月13日に啓発イベントやキャンペーンが実施されています。

◆LFAが遺贈寄付に取り組む理由

LFAは、子どもの貧困や教育格差の解消を目指し、学習支援や居場所づくりを無償で提供しています。こうした活動を持続・拡大していくには、長期的なご支援が欠かせません。その中でも遺贈寄付は「人生の想いを未来の子どもたちにつなぐ」新しい社会貢献の形として、私たちの活動を大きく支えてくださっています。

関心を持ってくださる方が増えている一方で、そもそも「遺贈寄付とは？」という疑問を抱く方も少なくありません。今回の共催セミナーは、そうした方々にとっての最初の一歩となることを目指しています。



◆開催概要

- 日時：2025年9月18日（木）14:00～15:30- 参加方法：オンラインまたは会場参加- 会場：日比谷図書文化館セミナールームB（東京都千代田区日比谷公園1-4）- 参加費：無料- 講師：三浦 美樹 氏（日本承継寄付協会 代表理事）- 開催内容：専門家による基調講演「遺贈寄付の基礎知識」質疑応答個別相談（会場のみ）- 申込方法：以下専用フォームよりお申し込みください

https://forms.gle/XZcyYD8KAZcmGyXJA

※申込締め切り：2025年9月16日（火）16時

◆共催団体概要

・認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン

日本発祥の団体として、事業規模は日本最大級の国際NGO。設立当初からの国際協力に加えて、国内外の災害医療支援（能登半島地震でも支援中）、保護犬・保護猫の活動など、様々な社会課題の解決をめざすプラットフォームとして発展を続けています。

・認定NPO法人Learning for All

「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに、経済困窮や不登校など、さまざまな困難を抱える子どもへ無償の学習支援や、安心できる居場所を提供。直接的な支援にとどまらず、社会の仕組みそのものを変えることを目指し、他団体へのノウハウ提供や政策提言にも積極的に取り組んでいます。

・認定NPO法人かものはしプロジェクト

2002年設立の国内発祥NPO。カンボジア・インドで活動し、2019年からは日本でも、こどもの尊厳が踏みにじられている現状を変えるために活動開始しました。「こどもが虐待や暴力で苦しむことがない社会」をつくるために活動を続けています。