【27卒】社長とハンバーガーを100個食べるインターンシップを開催！

株式会社おもれい

社員と共にハンバーガーを開封する様子

株式会社おもれい（本社：京都市中京区／以下『当社』）では「さらに、おもしろく」というポリシーを掲げ、部活動イベント『部活フェス（ https://sp-event-omorey.net/）』を日本全国で実施しています。



様々な企業様が採用イベントに独自性を打ち出していく中、弊社では「社長とハンバーガーを食べるインターンシップセミナー」を開催しました！

■開催の経緯

創業当初、代表がお金に困っていたときにいつも支えてくれたのは「ファストフード」でした。

なかでも「ハンバーガー」は、苦しい時期を共に乗り越えた心強い味方です。

設立から16年が経ち、ようやく「ハンバーガー」を思う存分楽しめるようになりました。



今回、創業期の苦労を思い返すとともに、ハンバーガーへの感謝を込めて――

『ハンバーガー100個チャレンジ』 を実施し、会社について語りながら、就活生と共に更なる挑戦をして参ります。

昨年度実施の様子

■企画概要

当社では、「なんか気になる！」インターンシップやオープンカンパニーを開催しています。当社のインターンシップは、単なる企業理解やキャリア相談の場に留まりません。



ポリシーである「さらに、おもしろく」をテーマに、「こんなユニークな取り組みを行う会社、なんか気になる！」と思っていただけるような内容に注力しています。

これまでにも、以下のようなユニークな採用イベントをきっかけに入社した社員が数多くいます。（例）

・餃子を食べる会

・ピザを食べる会

・代表と飲み会

・トップライブ

代表の大亀や現場社員と食事を楽しみながら、リラックスした雰囲気でお話いただけることが、当社の採用イベントの魅力です。

■こんな方におすすめ

#社会人になっても「おもしろさ」を追求したい

#成長できる仕事がしたい

#人と関わる仕事がしたい

#新しいことを生み出したい

■今後の展望

今後も当社では、「さらに、おもしろく」をテーマにした、様々な採用イベントを開催予定です。

採用に関する最新情報は、マイナビ2027・Instagram（@omorey_recruit）よりご確認ください！



■採用情報

・マイナビ2027

https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp267380/outline.html

・Instagram（採用）

https://www.instagram.com/omorey_inc/

■株式会社おもれい について

株式会社おもれいは、部活動生を対象としたイベント「部活フェス」や、高等学校体育連盟・高等学校文化連盟・各協会へ協賛の実施、高校内の進学説明会をおこなっています。

社是は「さらに、おもしろく」としており、新たな事業を創り、多くの皆様に喜びと感動を届けることをテーマとしています。



◯株式会社おもれい WEBサイト https://www.omorey.com/



■会社概要

会社名 ：株式会社おもれい

京都本社：京都市中京区押油小路町233 京都スクエア 6F

東京本社：東京都品川区上大崎 2丁目15-19 BLOCKS MEGURO 9F

代表者. ：代表取締役 大亀靖治

設立日 ：2008年6月30日

資本金 ：1100万円

ＵＲＬ ：https://www.omorey.com