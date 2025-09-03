【27卒】社長とハンバーガーを100個食べるインターンシップを開催！
社員と共にハンバーガーを開封する様子
株式会社おもれい（本社：京都市中京区／以下『当社』）では「さらに、おもしろく」というポリシーを掲げ、部活動イベント『部活フェス（ https://sp-event-omorey.net/）』を日本全国で実施しています。
様々な企業様が採用イベントに独自性を打ち出していく中、弊社では「社長とハンバーガーを食べるインターンシップセミナー」を開催しました！
■開催の経緯
創業当初、代表がお金に困っていたときにいつも支えてくれたのは「ファストフード」でした。
なかでも「ハンバーガー」は、苦しい時期を共に乗り越えた心強い味方です。
設立から16年が経ち、ようやく「ハンバーガー」を思う存分楽しめるようになりました。
今回、創業期の苦労を思い返すとともに、ハンバーガーへの感謝を込めて――
『ハンバーガー100個チャレンジ』 を実施し、会社について語りながら、就活生と共に更なる挑戦をして参ります。
昨年度実施の様子
■企画概要
当社では、「なんか気になる！」インターンシップやオープンカンパニーを開催しています。当社のインターンシップは、単なる企業理解やキャリア相談の場に留まりません。
ポリシーである「さらに、おもしろく」をテーマに、「こんなユニークな取り組みを行う会社、なんか気になる！」と思っていただけるような内容に注力しています。
これまでにも、以下のようなユニークな採用イベントをきっかけに入社した社員が数多くいます。（例）
・餃子を食べる会
・ピザを食べる会
・代表と飲み会
・トップライブ
代表の大亀や現場社員と食事を楽しみながら、リラックスした雰囲気でお話いただけることが、当社の採用イベントの魅力です。
■こんな方におすすめ
#社会人になっても「おもしろさ」を追求したい
#成長できる仕事がしたい
#人と関わる仕事がしたい
#新しいことを生み出したい
■今後の展望
今後も当社では、「さらに、おもしろく」をテーマにした、様々な採用イベントを開催予定です。
採用に関する最新情報は、マイナビ2027・Instagram（@omorey_recruit）よりご確認ください！
■採用情報
■株式会社おもれい について
株式会社おもれいは、部活動生を対象としたイベント「部活フェス」や、高等学校体育連盟・高等学校文化連盟・各協会へ協賛の実施、高校内の進学説明会をおこなっています。
社是は「さらに、おもしろく」としており、新たな事業を創り、多くの皆様に喜びと感動を届けることをテーマとしています。
◯株式会社おもれい WEBサイト https://www.omorey.com/
■会社概要
会社名 ：株式会社おもれい
京都本社：京都市中京区押油小路町233 京都スクエア 6F
東京本社：東京都品川区上大崎 2丁目15-19 BLOCKS MEGURO 9F
代表者. ：代表取締役 大亀靖治
設立日 ：2008年6月30日
資本金 ：1100万円
ＵＲＬ ：https://www.omorey.com