株式会社リーピーは、第20回しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア2025」に出展。　地域企業に需要高まる採用代行サービス『リープ・リクルーティング』を紹介いたします。

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：川口 聡）は、2025年10月10日（金）にポートメッセなごやで開催される「第20回 しんきんビジネスマッチング ビジネスフェア2025」に出展いたします。ブースでは、今、地域企業からの需要が急増している採用代行サービス『リープ・リクルーティング』をご紹介。人材不足に悩む企業さまの採用活動を効率化し、成果につなげる具体的な手法をご提案いたします。

出展概要

株式会社リーピー「ビジネスフェア2025」に出展

展示会名：第20回 しんきんビジネスマッチング ビジネスフェア2025

会期：2025年10月10日（金） 10:00~17:00

会場：ポートメッセなごや 第３展示館（名古屋市国際展示場）

ブース：No. D15（ゾーン）

出展ゾーン：（D）業務支援・デザイン性

本フェアは、地域経済を支える企業同士のマッチングを目的に、多様なソリューションが集まる場です。当社は、地域企業様が直面する「採用難」に対する有効な解決策として、採用代行サービス「リープ・リクルーティング」をご紹介します。当社ブースでは、採用業務のアウトソーシングを具体的にご提案し、導入により地方企業の採用効率化と成果最大化を実現する方法をお伝えします。

「リープ・リクルーティング」とは、求人広告に依存せず、Webマーケティングと採用アウトソーシングを組み合わせた当社独自のサービスです。

◼︎Webマーケティングによる母集団形成：求人広告費を抑えながら、Webを活用して効果的に母集団を形成

◼︎一次面接代行：応募者対応やスクリーニングを代行し、企業様の採用担当者が本質的な選考に集中できる環境を実現

◼︎採用DX支援：支援後の内製化を見据えたシステム導入や業務設計を併せて対応

『リープ・リクルーティング』

このサービスにより、「面接に十分な時間を割けず、採用が進まない」といった悪循環を解消し、地方企業さまが本来注力すべき「事業」と「組織づくり」に集中できる環境を創出します。

株式会社リーピーの支援力 ― 採用代行・採用サイト制作・採用ブランディング・人材紹介の総合支援

株式会社リーピーは、採用代行サービス『リープ・リクルーティング』をはじめ、採用サイト制作、採用ブランディング支援、人材紹介事業など、複数の採用支援サービスを展開しています。採用サイト制作では、地域・業界ごとの勝ちパターンを積み上げてきた1,000社超の支援実績を活かし、応募獲得に強いサイトを企画・制作。自社で人材紹介を手がけている強みを持ち、各エリアの転職希望者数など採用マーケット感を踏まえた実践的なサイト設計やマーケティングを可能にしています。

採用ブランディング支援では、経営理念や採用コンセプトを明確化するブランドガイドラインを策定。ブランドに基づいた採用ツール制作や、統一感あるデザインを提案します。人材紹介サービス「リープ・キャリア」では、地方の中小企業に必要な幹部候補人材を中心に、移住を伴う転職にも対応したスカウト型の人材紹介を展開。これらのサービスを総合的に組み合わせ、採用戦略から実行までをワンストップで支援し、地域企業の採用課題解決に貢献しています。https://local-saiyo.jp/

地方企業特化型の総合採用支援サービス『地方採用WORKS』

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」領域を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、地域活性に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

Webサイト制作事業

・コーポレートサイト制作

・サービスサイト制作、ECサイト制作（shopify/EC CUBE /楽天市場/Yahoo!ショッピング）

・採用サイト制作（オリジナル制作/テンプレート制作）

アウトソーシング事業

・Web反響獲得を目的としたアウトソーシングサービス「リープ・プロジェクト」

・採用強化を目的としたアウトソーシングサービス「リープ・リクルーティング」

共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』事業

ブランディング支援事業

・ブランディング策定支援コンサルティング

人材紹介事業

・岐阜・愛知のハイクラス求人を含む求人開拓型転職支援サービス「リープ・キャリア」

Webサービス事業

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

※取引者数は、1,280社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【JIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022)】取得 認証登録番号 JP024692

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」