【東京工科大学】―公共空間の雑音下でも必要な情報が誰にでも届く社会へ－　Auracast™とWi-Fiによるハイブリッド補聴システム 国内初の検証プロジェクトを開始

東京工科大学メディア学部の吉岡 英樹講師らは、次世代の難聴支援技術として注目されるAuracast™とWi-Fiのハイブリッドによる聴覚障害者向け補聴システムの社会実装に向けた国内初の検証プロジェクト(名称：Voices for All)を開始しました。
東京工科大学（東京都八王子市、学長：香川豊）メディア学部の吉岡 英樹講師らは、次世代の難聴支援技術として注目されるAuracast™(注1)とWi-Fiのハイブリッドによる聴覚障害者向け補聴システムの社会実装に向けた国内初の検証プロジェクト(名称：Voices for All)を開始しました。
私たちの生活空間には、鉄道・空港・バス・スタジアム・ホール・学校・病院など音声アナウンスによる情報伝達が不可欠な場面が数多く存在します。国内の聴覚・言語障害者の登録は約38万人(2024年厚生労働省調べ)、難聴を自覚している方は約3,400万人(2016年総務省調べ)とされており、音声情報が届きにくい状況が日常生活や社会参加に大きな影響を与えています。一方、従来の補聴支援技術(注2)は、専用機器の必要性や設置コストの課題から普及が限定的でした。
■欧米などで普及が進む最新の補聴技術をベースに体験会やイベントなどで検証
吉岡講師(聴覚障害支援メディア)研究室では、新しいテクノロジーやコンテンツ表現で聴覚障害者らを支援する研究に取り組んでいます。本システムは、イスラエルBettear社が開発し欧米を中心に60カ国以上に普及(注3)している最新の補聴技術をベースとしたもので、Wi-Fiを介してスマートフォンに音声を配信し補聴器や人工内耳に送信する方式と、Auracast™が搭載された最新の補聴器や人工内耳に直接音声を届ける方式があります(注4)。従来のような専用受信機を必要とせず受信範囲が広いため、これまで設置が難しかった公共空間でも導入が可能となります。
本プロジェクトでは、この2方式のハイブリッドによりほとんどの補聴器、人工内耳、ワイヤレスヘッドフォンに対応可能なシステムを構築するほか、送信された音声をリアルタイムで字幕に変換することで聴覚に頼らず情報を得られる機能も備える予定です。2025年8月～11月にかけて、言語聴覚士や補聴器・人工内耳装用者ら聴覚障害当事者団体、補聴器や音響機器メーカーなどの協力のもと、全国各地で本システムの体験会や試験運用など社会実験を実施し、アンケート等により有用性などを検証します。また国内での社会実装に向けた改良やアクセシビリティ法案(注5)の改正への働きかけなども進めてまいります。
(注1)Auracast™(オーラキャスト)はBluetoothの新規格であり、高音質・低遅延の補聴器技術として普及が期待されています。1対多数の音声配信が可能、ペアリング不要といった特徴から公共空間での利用にも適しています。
(注2)赤外線やFM方式などの技術がありますが、専用機器の必要性や設置コスト、受信範囲などの課題がありました。
(注3)国内における輸入・設置は有限会社アイアシステム(東京都江戸川区)が手掛けています。
(注4)Auracast™が搭載されていない補聴器や人工内耳でも、インタクターを通じてTモードで聴取することが可能です。
(注5)日本では、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」（通称：障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）が2022年5月に施行。同法律では、障害のある人が情報やコミュニケーション手段を選べるようにし、障害の有無に関わらず社会に参加できる共生社会の実現を目指しています。