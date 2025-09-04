静岡ブルーレヴズ　オフィシャルパートナー契約締結（継続）のお知らせ

株式会社建設システム

KENTEM（株式会社建設システム）は、昨季に引き続き、静岡ブルーレヴズとのオフィシャルパートナー契約を継続することとなりましたのでお知らせいたします。

弊社は、人々が安心・安全に暮らせる「リスクゼロ社会」の実現を目指しております。その想いは、静岡ブルーレヴズが掲げる「ラグビーというスポーツを通して、静岡を、ここに暮らすすべての人々を繋ぐ」というビジョンと重なり、これまで一年間の取り組みを通じて、地域の皆さまとのつながりや交流を深めることができました。

2年目となる2025-26シーズンも、静岡ブルーレヴズとともに地域の発展に寄与し、スポーツを通じた笑顔と活力あふれる社会づくりに貢献してまいります。

▼会社概要

会社名：静岡ブルーレヴズ株式会社 (SHIZUOKA BlueRevs Co., Ltd. )

設立：2021年（令和3年）6月22日

資本金：1億円

株主：ヤマハ発動機株式会社(100%)

オフィス：〒438-0071 静岡県磐田市今之浦三丁目8-8

クラブハウス、練習場：〒438-0002 静岡県磐田市大久保891番地106

代表者：代表取締役社長 山谷 拓志

取締役 渡部 克明

取締役 岡本 知彦

社外取締役 鈴木 健一郎

社外取締役 和田 由佳子

監査役 吉田 雅人

従業員数：35名（2023年11月1日現在）

公式HP：https://www.shizuoka-bluerevs.com/