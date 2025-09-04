静岡ブルーレヴズ　オフィシャルパートナー契約締結（継続）のお知らせ

株式会社建設システム

KENTEM（株式会社建設システム）は、昨季に引き続き、静岡ブルーレヴズとのオフィシャルパートナー契約を継続することとなりましたのでお知らせいたします。





弊社は、人々が安心・安全に暮らせる「リスクゼロ社会」の実現を目指しております。その想いは、静岡ブルーレヴズが掲げる「ラグビーというスポーツを通して、静岡を、ここに暮らすすべての人々を繋ぐ」というビジョンと重なり、これまで一年間の取り組みを通じて、地域の皆さまとのつながりや交流を深めることができました。



2年目となる2025-26シーズンも、静岡ブルーレヴズとともに地域の発展に寄与し、スポーツを通じた笑顔と活力あふれる社会づくりに貢献してまいります。




▼会社概要


会社名：静岡ブルーレヴズ株式会社 (SHIZUOKA BlueRevs Co., Ltd. )


設立：2021年（令和3年）6月22日


資本金：1億円


株主：ヤマハ発動機株式会社(100%)


オフィス：〒438-0071　静岡県磐田市今之浦三丁目8-8


クラブハウス、練習場：〒438-0002　静岡県磐田市大久保891番地106


代表者：代表取締役社長　山谷 拓志


取締役　渡部 克明


取締役　岡本 知彦


社外取締役　鈴木 健一郎


社外取締役　和田 由佳子


監査役　吉田 雅人


従業員数：35名（2023年11月1日現在）


公式HP：https://www.shizuoka-bluerevs.com/