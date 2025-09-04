2025年６月期決算説明動画配信に関するお知らせ

ＤＮホールディングス株式会社

DNホールディングス株式会社は、2025年9月2日（火）に本社会議室にて決算説明会を開催しました。

当日の動画を下記のとおり配信しますので、お知らせします。

- 公開日時： 2025 年9月4日(木)17:00 予定- 掲載場所： 当社ホームページ URL:https://www.dcne.co.jp/IR/説明者 ： 代表取締役社長執行役員 新井 伸博- 資料 ： 2025年６月期決算補足資料(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05128/4a18171e/17a6/4cec/ba66/4bdb1ed3dcd1/20250808165236821s.pdf)

（決算補足資料、一部抜粋）

2025年6月期決算補足資料業績ハイライトサステナビリティ 北の森グリーンエナジーの開所式を開催しました2026年6月期 配当予想決算説明会の様子

DNホールディングス株式会社について

当社は、大日本コンサルタント株式会社と株式会社ダイヤコンサルタントが 2021年7月14日に設立した共同持株会社です。橋梁を中心とした構造物の計画・設計に強い大日本コンサルタントと地質・地盤の調査・解析に強いダイヤコンサルタントが、調査・設計・維持管理に対応できるプロフェッショナル集団として、自然災害の頻発化・激甚化、地球環境問題の深刻化、既設の社会インフラの老朽化にも対応できる総合建設コンサルタントグループです。

2023年7月1日に両事業会社は合併し、「大日本ダイヤコンサルタント株式会社」として始動し

ました。

所在地 ： 東京都千代田区神田練塀町 300 番地

URL ： https://www.dcne.co.jp/