香りベンチャーのプロモツール、三菱地所主催の『大手町ウェルネスWEEK vol.3』に参画

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：井上賢一、代表取締役社長：緒方健介）は、三菱地所株式会社様が主催する、「まちまるごとウェルネスウィークス」内の「大手町ウェルネスWEEK vol.3」に2025年9月8日(月)～10日(水)の3日間参画することをお知らせします。三菱地所株式会社様が推進する、大手町・丸の内・有楽町エリアで働く人々のウェルビーイングをサポートする一環として、当社は「セントテクノロジー（香りとニオイの技術）」を活用した展示を行い、香りによるウェルビーイング向上を提案します。

三菱地所様との連携で、オフィスワーカーに新たなリフレッシュ体験を

三菱地所様は、大手町・丸の内・有楽町エリア全体を活用し、テナント企業が個社単独では実現しにくい働き方やウェルビーイングを「まちまるごと」で支援する“まちまるごとワークプレイス構想”を推進しています。その重点施策の一つである”まちまるごとウェルビーイング“の一環として、『まちまるごとウェルネスウィークス』を開催します。

2025年9月8日（月）～26日（金）の19日間、丸の内エリア各所で開催される今回は、就業者を中心にお昼休みや休憩時間に気軽に体験できる健康機器や最新のウェルネスサービスを提供し、さらに企業対抗スポーツやプロギング、発酵食イベントなど多彩なプログラムを通じて心身のウェルネスと交流を育む機会を創出します。

イベント詳細：https://www.marunouchi.com/pickup/event/7288/

働く人に香りでウェルビーイングを ―セントテクノロジーで森林浴のような癒しをオフィスにも―

当社はこの度、三菱地所様より「大手町ウェルネスWEEK vol.3」へのお声がけを受け、「香りによる健康支援」や「パフォーマンス向上」への期待を込めて出展いたします。

展示では、天然精油100％でブレンドされた空間芳香「immunoPLUS（イムノプラス）」を使用し、オフィス空間に森林浴のような癒しを提供します。「immunoPLUS」は、森林浴効果や高いリフレッシュ効果が期待されるベルガモット、ヒノキ、ペパーミントなどをブレンドした、100%天然精油の芳香剤です。ストレスを抱えやすい現代社会において、香りによる癒しを提供します。来場者には、香りによるリラックス効果を体験していただくほか、毎日先着100名様に同じ香りを楽しめるセントSTICK（液体香料がなくても香るスティック型ディフューザー）をプレゼントいたします。

プロモツールは、今回の三菱地所様との連携を通じて、単に良い香りを提供するだけでなく、香りの力がもたらすリラックス・リフレッシュ効果や、それがウェルビーイングにもたらす可能性を広く知っていただく機会にしたいと考えています。

香りによる空間価値の創造を通じて、今後も三菱地所様をはじめとする様々な企業と連携し、働く人々の心身の健康を支え、より豊かな働く環境づくりに貢献してまいります。

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

所在地 ： 東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

代表 ： 代表取締役会長 井上賢一、代表取締役社長 緒方健介

事業内容 ： 香料及び芳香器の製造販売

： (1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

： (2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

： (3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

： (4)香り見本（アロマテスター）

： (5)香りプロモーション（香りDM等）

： (6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

E-MAIL：m.izawa@promotool.jp