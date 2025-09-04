ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

公益財団法人ＳＯＭＰＯ環境財団



　公益財団法人ＳＯＭＰＯ環境財団（理事長：西澤敬二、以下「ＳＯＭＰＯ


環境財団」）は、環境保全に取り組むＣＳＯ※１の活動を支援する「環境保全プロジェクト助成」の


募集受付を開始しました。



※１　ＣＳＯ：市民社会組織（Civil Society Organization）の略で、ＮＰＯ・ＮＧＯを包含する概念



１．募集要項


（１）助成対象プロジェクト（以下３つの条件を満たすプロジェクトが対象）


　１.活動の内容


　　原則として、国内において「自然保護」「生態系保全」「ごみ問題」「気候・エネルギー」などの分野で、実践的活動や普及啓発活動を行うもの


　２.原則として２０２５年度中に開始予定のもの（すでに開始しているプロジェクトも対象）


　３.継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のために貢献するもの



（２）助成対象団体（以下２つの条件を満たす団体が対象）


　１.２０２５年１２月末時点で公益法人、ＮＰＯ法人または任意団体としての環境保全活動実績が２年以上あること


　２.助成対象となったプロジェクトの実施状況および収支状況について適正に報告できること


　（助成実施後、活動報告書等を作成いただきます）



（３）助成金額


　１プロジェクトにつき２０万円を上限とします。（１０団体程度、総額２００万円を予定）



（４）応募方法


　助成申請書と応募書類を同封のうえ、郵送でお申し込みください。



【助成申請書】ＳＯＭＰＯ環境財団ウェブサイトからダウンロードしてください。


　　　　　　　https://www.sompo-ef.org/project/project.html


【応募書類】団体規約、役員名簿、今年度予算、昨年度会計報告書、プロジェクト実施に関する補足資料（パンフレット、写真など）


【送付先】〒１６０-８３３８ 東京都新宿区西新宿１-２６-１


　　　　　ＳＯＭＰＯ環境財団 環境保全プロジェクト助成係



（５）応募締切


　２０２５年１０月１９日（日）（当日消印有効）



（６）選考方法と選考結果の連絡


　ＳＯＭＰＯ環境財団の認定委員会が応募内容を審査し、２０２５年１２月末までに文書で選考結果をお知らせする予定です。



（７）その他


　詳細につきましては、ＳＯＭＰＯ環境財団の公式ウェブサイトをご参照ください。　


　https://www.sompo-ef.org/project/project.html




２．今後に向けて


ＳＯＭＰＯ環境財団では、今後も環境分野の人材育成や環境保全に関する活動・研究支援などを通じて、持続可能な社会づくりに貢献できるよう取り組んでいきます。




ＳＯＭＰＯ環境財団の活動の全体像については、下記ウェブサイトをご参照ください。


https://www.sompo-ef.org/



以上