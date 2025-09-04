キッザニア東京「地下鉄」パビリオン10周年記念！メトロスペシャルデー開催

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、鉄道の日である10月14日（火）に、キッザニア東京にて江東区立小学校の小学生600名を無料ご招待し、『キッザニア東京「地下鉄」パビリオン10周年記念！メトロスペシャルデー』を開催いたします。

当社は、キッザニア東京に「地下鉄」パビリオンを2015年にオープンし、今年で10年を迎えました。このたび、「地下鉄」パビリオンオープン10周年を記念して、キッザニア東京の所在地である江東区の小学生を対象とした貸切イベントを実施いたします。当日は、キッザニア東京内の実売店舗で利用できるフードチケットや当社のノベルティを配布いたします。また、チェキ撮影会や景品つきクイズスタンプラリーも実施いたします。

これからも、東京メトロは当社が保有する鉄道・地下鉄コンテンツを活用し、地域のこども達へ多様な体験・成長機会を提供してまいります。

●イベント概要

・イベント名称：キッザニア東京「地下鉄」パビリオン10周年記念！メトロスペシャルデー

・日時：2025年10月14日(火) 16:00～21:00

・会場：キッザニア東京

〒135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9

アーバンドック ららぽーと豊洲1 ノースポート3階

（オフィシャルサイト：https://www.kidzania.jp/tokyo/(http://www.kidzania.jp/tokyo/)）

・対象：江東区立小学校に通う小学生とその保護者（16歳以上）の1組2名様

・募集人数：600組1200名

・応募方法：別途、江東区立の小学校に配布しているご案内資料よりご応募ください。

・応募期間：9月5日(金）～9月15日（月・祝）23:59まで

・当選発表：9月24日（水）～26日（金）の間に当選の方のみメールにてお知らせします。

各イベントコンテンツ詳細

１．クイズスタンプラリーの実施

キッザニア東京内で、有楽町線延伸に関するクイズ等のクイズスタンプラリーを実施いたします。スタンプ台は、キッザニア東京内に計3か所設置いたします。参加者には、別途「地下鉄」パビリオン10周年記念缶バッジとチェキ撮影会参加引き換えチケットをお渡しいたします。なお、クイズスタンプラリーは小学生の方のみご参加いただけます。

地下鉄パビリオン10周年記念缶バッジ

２．チェキ撮影会の実施

上記クイズスタンプラリーを実施いただいた方は、チェキ撮影会にもご参加いただけます。チェキ撮影の際は、電車の顔出しパネルや制帽を被って撮影が行えます。1組につき1枚、チェキをプレゼントいたします。

顔出しパネルイメージ

３．フードチケット及びノベルティの配布

1組につき1枚、キッザニア東京内の実売店舗（RF1・シャウエッセン・ピザーラエクスプレス・モスバーガー）で利用できる５００円分のフードチケットをプレゼントいたします。また、来場者全員に東京メトロオリジナルのノベルティもプレゼントいたします。

※実売店舗の詳細について…https://www.kidzania.jp/tokyo/shop/foods