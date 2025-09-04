韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』 9月5日よりFODにて国内独占配信！ 来日プロモーションをレポート

韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』 9月5日よりFODにて国内独占配信！

ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒが、駆け抜けた来日プロモーションをレポート

９月５日から、フジテレビの動画配信サービスFODにて韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』の国内独占配信がスタート（毎週金曜、最新話配信）する。主演は韓国トップスターのふたり、ソン・ジュンギ（『太陽の末裔』『ヴィンチェンツォ』他）とチョン・ウヒ（『恋愛体質～30歳になれば大丈夫』他）。ジュンギは幼少期の心の傷を抱えたフローリスト兼小説家のソンウ・ヘを演じ、ウヒは親の期待に応えようと挫折、今は芸能事務所で働くソン・ジェヨンを演じる。初恋の相手だったふたりが再会し、自身の心の傷を癒しながら恋と人生を前に進める大人のロマンスストーリー。配信開始直前の８月末、懸命に駆け抜けたふたりの来日プロモーションを追った。





ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』記者発表会





恵比寿で開催された記者発表会には、テレビ、雑誌、ネット媒体ら、約100名のジャーナリストが駆けつけ、高い注目度を証明した。冒頭、やさしく美しいドラマのスペシャル映像が流れ、白のロンTにチノパン姿のジュンギと、デニムのノースリーブ＆スカートのセットアップにベージュのショートブーツのウヒが笑顔で登場。ふたりは日本語で挨拶をして、会場を和ませた。『マイ・ユース（My Youth）』の台本を初めて読んだ時の印象について、ジュンギは「最初に感じたのは切なさと、ときめきでした」と話し、ウヒは「誰かの心の奥をそっとめくって覗いたような感覚がありました」とコメント。その後、印象的なシーンのフリップを見ながら撮影中のエピソードが語られた。

プレスからの「お互いが演じる役を一言で表すと？」という質問には、「ジェヨンは“ラブリー”！」とジュンギが答え、会場を沸かせた。

日本通な一面も見せるふたり。友人と東京、京都、札幌に旅行したことがあるというウヒは「今回は初めてファンの方達と会うのが楽しみ」、ジュンギは「東京は何度も来ていて、ちょっと休みたい時に行くのは軽井沢、昨年は富士山にも行きました。ウナギが大好きで、日本のコンビニの食べ物も大好きです」と明かした。最後にジュンギは、「９月５日からFODで配信が始まります。みんなそれぞれが持っている切ない思い出を呼び覚ます、そんな作品です」、ウヒは「韓国と日本の同時配信をとても嬉しく思っています。『マイ・ユース（My Youth）』応援、お願いします」とPR。丁寧な一言一言に誠実さを感じられる会見であった。







新宿で2,000人が熱狂！





休む間もなくふたりは新宿へ移動。直前の発表にも関わらず、2,000人のファンが、二人を一目見ようと集まった。ジュンギは想像を超える人数に手を口に当て驚きながら、「暑い中お待ちいただき本当にありがとうございます！『マイ・ユース（My Youth）』の配信が始まる９月５日ごろには少し秋の気配が感じられないかと期待しています。秋にぴったりの初恋のドラマです」、ウヒは「プロモーションでの来日は初めてですが、実際に皆さんとお会いしてとても感激しています。このドラマを好きになってくれると嬉しいです」と語った。手を振ったり、指や頬にハートを作る度に歓声が上がる。短い時間だったが待っていたファンの満足度は高かったに違いない。駆けつけた方々の声を聞いた。「会社の子３人引き連れてソン・ジュンギ様に会いにきた！麗しの王子様で…浄化されまくりました！ 」「新宿に用事があった帰り道、凄い人だかり。ドラマ見ます!!!」「ウヒ様はこんなに暑くても美しい！」「あの笑顔で、まわりの建物から見る人たちにも手を振る気遣いは、もはや神。」といったコメントや写真、動画が次々と投稿された。







ファンとのプレミアムトークイベント





（C）GEKKO

FOD加入者から抽選で選ばれたスペシャルでプレミアムなトークイベントが開催された。衣装を一新、ジュンギは白Tシャツの上に黒ジャケット、ジーンズ、ウヒは黒のミニワンピース姿。ふたりは疲れた様子も見せず、笑顔で登場した。

トークイベントでは『マイ・ユース（My Youth）』への思いをさらに深掘り。ウヒは「ジェヨンには彼女が劇中でよく使う“突破”という言葉が合います。恋にも、ソンウ・ヘに対しても自分のやり方で突破しようとするんです」と語った。ジュンギはソンウ・ヘについて「優しい。そして可哀想です。彼は本当につらい心の傷を負って生きてきたからこそ（撮り終えて）僕も癒されたんですよね。ソンウ・ヘという優しい男を演じて心が元気になりました」と語った。 「最近覚えた日本語は？」というファンからの質問に、ジュンギは「“僕はいつも幸せです”です。友達にこの言葉を教えてもらいました。」、ウヒは「“ゴロゴロする” です（笑）。音が可愛いので」と答えた。ジュンギは「みなさん、今日は忙しい中お越しいただき、エネルギーを送ってくださり本当にありがとうございました」、ウヒも「今日は私の人生の特別なイベントになりました。このドラマが皆さんの心に深く残る作品になったら嬉しいです」と挨拶。ふたりもファンも名残惜しそうにイベントは終了した。

この来日期間中、数多くのメディア取材にも対応した二人。取材をしたジャーナリストたちからの評判も上々。取材中も気遣いを忘れないジュンギ。その人柄はマスコミからもお墨付き。ウヒはプロのカメラマンが「カワイイ！」と絶賛するほど。分刻みで動くハードなスケジュールにも、笑顔を絶やさず一生懸命、駆け抜けた二人。ドラマへの期待は高まる。









（C） SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.







ドラマオリジナルのグッズ販売も決定！

日本での配信を記念して、９月５日（金）17時より、フジテレビe！ショップにて、オリジナルグッズの販売が決定。ドラマの世界観をたっぷり感じられる、クリアファイル、ミニブロマイドセット、アクリルキーホルダーが登場！

