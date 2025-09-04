【MIRARTHグリーンテック】カンボジア産カシューナッツ事業推進に向けて商業大臣を表敬訪問

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社であるMIRARTHエナジーソリューションズ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役：谷口健太郎）は、株式会社トッププランニングJAPAN（本社：東京都中央区／代表：村山哲生）、株式会社福山コンサルタント（本社：福岡県福岡市／代表：栄徳洋平）と共に、MIRARTHグリーンテック株式会社（日本国内法人: 東京都新宿区／代表取締役：谷口健太郎）および同社の100%出資によりMIRARTH Agri Tech Co., Ltd.（カンボジア現地法人）を設立し、2024年2月よりカンボジア産のカシューナッツ加工事業とカシューナッツ殻を活用したバイオマス燃料化事業の研究に参画しております。

このたび、来日中のカンボジア王国商業省H.E. CHAM Nimul大臣を9月3日に表敬訪問し、カンボジア王国の経済発展および、MIRATHホールディングスグループのカシューナッツ事業発展に向けて意見交換を行いましたので、お知らせいたします。

▲写真左から、MIRARTHアセットマネジメント 代表取締役 草島、MIRARTHグリーンテック 代表取締役 谷口、カンボジア王国商業省H.E. CHAM Nimul大臣、カンボジア王国大使館H.E. TUY Ry駐日大使、商業省H.E. SAMHENG Bora長官

MIRARTHホールディングスグループにおけるカシューナッツ事業

MIRARTHホールディングスグループでは、2024年2月よりカンボジア産のカシューナッツ加工事業およびカシューナッツ殻を活用したバイオマス燃料化事業の研究に参画しております。同年6月には、カンボジア全国のカシューナッツ農家と加工業者が地元のカシューナッツ生産の品質と生産能力を競いあう品評会（Cashew Nuts Outstanding Processors Competition in 2024）にてMIRARTH Agri Techのカシューナッツが「名誉賞」を受賞しました。11月にはオランダに本拠を置くNuts2 B.V.と出荷に関する契約を締結し、カンボジアからヨーロッパへ初めてとなる同国産カシューナッツの輸出を行っております。

2025年7月には大阪・関西万博（日本国際博覧会）の「カンボジア・ナショナルデー」においてカンボジア王国商業省とカシューナッツ事業に関する「LOI（Letter of Intent：意向表明書）」の調印および、国内販売会社との「MOU（Memorandum of Understanding：基本合意書）に関する調印式を開催し、カシューナッツ事業推進の販売協定を締結しました。

表敬訪問の様子

表敬訪問では、MIRATHグリーンテック代表取締役の谷口より、日本国内におけるカシューナッツ販売状況および欧州への輸出状況の報告等が行われました。また、カンボジア王国でのカシューナッツ加工施設の継続的な開発や、今後の事業展望など様々な意見交換が行われ、MIRARTHホールディングスグループとカンボジア王国とのより強固な連携に向けた有意義な時間となりました。

H.E. CHAM Nimul大臣は、「今日は主要な関係者の皆さまとお話しできる時間を大変嬉しく思っています。コンポントムの工場については直接足を運ぶことができていませんが、非常に素晴らしい環境だと聞いています。今後の拡大計画についても聞いており、現地に伺う日を楽しみにしています。カシューナッツは多くの人が好むように味付けをすることもできます。また、食品だけでなく、様々な製品に展開することができ、中東をはじめとした世界各国を開拓していきたいと考えています。御社のヨーロッパへの輸出成功は非常に意義のあることだと思っています。また、再生可能エネルギー分野やバイオマス燃料の研究を進めてくださっていることも嬉しく思っています。今後日本の皆さまの専門知識と技術を活かして生産を拡大し、カシューナッツの木や枝、葉、さらには樹皮に至るまで、すべてを余すところなく活用するという360度の取り組みが実現することを期待しています。そのため、商業省としてサポートできることがあれば何でもおっしゃってください。更なる拡大に向けてパートナーとして取り組んでいけることを楽しみにしています。」と述べられました。

MIRARTHグリーンテック代表取締役の谷口は、「カンボジアの皆さまのご協力のおかげで、日本最大級のコンビニエンスストアチェーンであるファミリーマートにて、カンボジア産カシューナッツの販売を実現いたしました。これにより、日本国内で『カンボジアのカシューナッツは大粒で美味しい』という良質なイメージが定着することを期待しております。また、欧州への出荷については生産体制の拡大により、現在では安定的に月約30トン、2本のコンテナを継続出荷するまでに成長いたしました。今後も生産拡大を進め、より多くのカシューナッツを世界市場に供給できるよう努めてまいります。我々は、カンボジアの雇用創出を促進し、若い人たちがカンボジアに残ってビジネスを続けていきたいという未来を作り、農業の技術向上を通じて、農家の方の待遇向上を目指し、これらを通じて、カンボジア王国のGDPの成長に貢献したいと考えています。MIRARTHホールディングスグループのパーパスを実現していくためにも、カンボジアでの事業拡大に取り組んでまいります。」と意気込みを語りました。

今回の表敬訪問を機に、カンボジア王国との連携をより一層強化し、カンボジア王国の雇用促進、経済発展に寄与するとともに、カシューナッツ事業の推進に取り組んでまいります。

MIRARTHグリーンテック製造のカシューナッツが全国のファミリートで発売

7月5日に実施されたカンボジア王国商業省とのLOIの調印および、国内販売会社とのMOU調印を経て、8月27日よりMIRARTHグリーンテック製造元のカンボジア産カシューナッツが全国のファミリーマートで発売が開始されました。今回の商品は特選の大粒カシューナッツを使用し、カンボジア産ならではのミルキーな味わいと滑らかな口当たりが特徴となっておりますので、ぜひ皆さまお楽しみください。

会社概要（MIRARTHホールディングス）

商号 ： MIRARTHホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 島田 和一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング16F

設立 ： 1972年9月

事業内容 ： グループ会社の経営管理等

資本金 ： 9,056百万円

URL ： https://mirarth.co.jp

会社概要（MIRARTHエナジーソリューションズ）

商号 ： MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社

代表者 ： 代表取締役 谷口 健太郎

所在地 ： 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-18飯田橋ビル5F

設立 ： 2016年3月

事業内容 ： 再生可能エネルギー事業

資本金 ： 2,155百万円

URL ： https://www.mirarth-es.com/

会社概要（MIRARTHグリーンテック）

商号 ： MIRARTHグリーンテック株式会社

代表者 ： 代表取締役 谷口 健太郎

所在地 ： 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-18

設立 ： 2023年6月

事業内容 ： 有機性資源によるバイオマス発電を中心にした再生可能エネルギー事業（資源リサイクルシステムやコージェネレーションを含む）

資本金 ： 100百万円

URL ： https://mirarth-gt.com/

会社概要（MIRARTH Agri Tech ）

商号 ： MIRARTH Agri Tech Co.,Ltd.

代表者 ： 佐々木 浩治

所在地 ： No.1159, National Road No.2, Prek Tanuo Village, Sangkat Chak Angre Leu,

Khan Mean Chey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

設立 ： 2023年11月

事業内容 ： カシューナッツの栽培、カシューナッツを利用したバイオマス燃料の研究・開発・製造・販売（オペレーションはトッププランニングJAPAN社のカンボジア現地法人TPJC Co., Ltd.に委託）

資本金 ： US＄600,000（MIRARTHグリーンテック株式会社100%出資）

URL ： https://www.mirarth-gt.com/agri/

会社概要（トッププランニングJAPAN）

商号 ： 株式会社トッププランニングJAPAN

代表者 ： 代表取締役 村山 哲生

所在地 ： 東京都中央区日本橋小網町3番14号茅場町K-1ビル7階

設立 ： 1990年10月

事業内容 ： 総合建設業、再生可能エネルギー事業、カンボジアにおけるカシューナッツ加工事業

資本金 ： 97百万円

URL ： https://www.tpjp.co.jp/

会社概要（福山コンサルタント）

商号 ： 株式会社福山コンサルタント

代表者 ： 代表取締役社長 栄徳 洋平

所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号

設立 ： 1949年3月

事業内容 ： 建設コンサルタント業（道路、都市、橋梁、鉄道等における調査、計画、設計、維持管理、施工管理）

資本金 ： 400百円

URL ： https://www.fukuyamaconsul.co.jp