＜OPEN＞「Samsung Galaxy Buds3 FE」 本日予約開始・9月19日（金）発売

サムスン電子ジャパン株式会社は、Samsung Galaxy Budsシリーズから新たにエントリーモデルとなる「Samsung Galaxy Buds3 FE」をSamsungオンラインショップ(https://www.samsung.com/jp/offer)、Amazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店（ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ジョーシン、その他量販店のECサイトおよび一部店舗）、Samsung公式ストア楽天市場店にて 本日2025年9月4日（木）より順次予約を開始し、9月19日（金）より販売を開始いたします。なお、「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）、「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）では、2025年9月5日(金)より展示を開始し、2025年9月19日（金）より販売を開始いたします。





Samsungは、オーディオイノベーションをより多くの人々に届けるというコミットメントを掲げ、「Samsung Galaxy Buds3 FE」は、プレミアム機能を魅力的な価格で提供できるよう設計されました。象徴的なブレードデザイン、進化したオーディオ性能、そしてGalaxy AI機能※１により、「Samsung Galaxy Buds3 FE」はより多くのユーザーをGalaxy エコシステムへと引き寄せます。

※1 対応するSamsung Galaxyデバイスが必要です。Galaxy AI 機能は、対応するSamsung Galaxy端末において、2025年末まで無償で利用可能です。

「Samsung Galaxy Buds3 FE」の特長は以下の通りです。

「Samsung Galaxy Buds3 FE」は、より上質なオーディオ体験を提供するために設計されました。アクティブノイズキャンセリング（ANC）、通話品質、バッテリー駆動時間、そして装着感といった主要機能の革新を重ねることで、ユーザーがいつでも、どこでも、自由に音を楽しめるよう、大幅な機能強化を実現しました。「Samsung Galaxy Buds3 FE」の登場により、魅力的な価格でプレミアムな機能を提供し、できるだけ多くの人々に優れたオーディオ体験を届けるというサムスンの取り組みは、今後も継続されます。

Samsungは、Samsung Galaxy Budsユーザーにとって最も重要なのは高品質なサウンドであると考えています。「Samsung Galaxy Buds3 FE」は、満員電車で静かに過ごしたい時や、風の強い場所で通話する時、そして帰り道を彩るお気に入りのプレイリストを聞く時など、どんな場面でも活躍するように設計されています。より大型のスピーカー※2を搭載した本商品は、深みのある低音とクリアな高音で、豊かでパワフルなサウンド※3を実現します。強化されたアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能※4は周囲のノイズを効果的に低減し、より没入感のあるリスニング体験を提供します。また、Crystal-Clear Callテクノロジーは、高度に事前学習済み学習モデルを用いてユーザーの声を抽出し、騒がしい環境でも会話がクリアに聞き取れるようにします。マイクの位置もユーザーの口元に向けて音声を拾いやすく最適化されており、より優れた音声認識で通話品質がさらに向上しています。

※2 従来モデル「Samsung Galaxy Buds FE」との比較。

※3 対応するスマートフォンが必要です。

※4 アクティブノイズキャンセリング（ANC）はデフォルトでオンになっています。One UI 8.0以降を搭載したデバイスでは、ピンチ＆ホールドジェスチャーによるANC設定をスマートフォンの設定から直接行えます。One UIのそれ以前のバージョンを搭載したデバイスをお使いの場合は、Galaxy Wearableアプリで設定可能です。

「Samsung Galaxy Buds3 FE」 は直感的な操作で手軽に使えることを重視して設計されています。ブレードをつまむだけで簡単に操作を選択でき、スワイプすれば音量も思いのまま調節できます。クレードルのペアリングボタンを使えば、Samsung Galaxyデバイス間の切り替えも簡単です※5。さらにオートスイッチ機能により、音声アクティビティを自動で検知し、お使いのすべてのSamsung Galaxyデバイス※6間での接続をスムーズに切り替えるため、中断することなく音声を楽しめます。

※5 Samsung Galaxy BudsをBluetoothオーディオとして接続することは、OSに関係なく可能です。One UI 8.0以降を搭載したデバイスではスマートフォンの設定から直接設定可能です。One UIのそれ以前のバージョンでは、Galaxy Wearableアプリから設定できます。なお、Galaxy Wearableアプリを使用するには、Samsung Galaxy BudsがAndroid 11.0以上かつメモリ1.5GB以上のスマートフォンとペアリングされている必要があります。Galaxy Wearableアプリで「Samsung Galaxy Buds3 FE」の設定を有効にしたり変更したりするには、アカウントへのログインが必要です。

※6 オートスイッチ機能は、One UI 3.1以降を搭載したSamsung GalaxyスマートフォンおよびSamsung Galaxy Tabデバイス、そして「Samsung Galaxy Watch4」以降でのみ利用可能です。この機能を有効にするには、デバイスがSamsungアカウントにログインしている必要があります。オートスイッチの一部機能は、利用できない場合があります。

さらに、「Samsung Galaxy Buds3 FE」の新たなブレードデザインにより、Geminiを使って次のプレイリストを再生したり、他言語での会話を翻訳したりといった操作が、一声かけるか長押しするだけで簡単に行えます。「OK Google」といったフレーズを使えば、「Samsung Galaxy Buds3 FE」が画面も手も使わず、声だけで聞き取り、理解し、応答します※７。高速かつ自然な会話形式で、まるでデバイスを通じてではなく、直接友人と話しているような感覚です。スマートフォンをポケットやバッグから出すことなく、毎日の予定やメールをチェックできます。また、通訳機能※８を使いたい時は、本製品をスマートフォンのGalaxy AI通訳※８アプリと併用することで、外国語の講義を聞いたり、他言語ともスムーズに会話できます。

※7 音声起動機能はデフォルトでオフになっており、One UI 8.0以降を搭載したデバイスではスマートフォンの設定から直接設定可能です。当機能は、スマートフォンのデフォルトのデジタルアシスタント設定を使用します。

●Geminiの表示結果はイメージです。Gemini Live機能には、インターネット接続とGoogleアカウントへのログインが必要です。サービスの利用可否は、国や地域、言語、デバイスモデルによって異なる場合があります。サブスクリプションの利用有無によって使用できる機能や、得られる結果が異なる場合があります。一部の機能およびアカウントと互換性があります。

●Gemini音声起動機能は、One UI 8.0以降を搭載した「Samsung Galaxy Buds3 Pro」、「Samsung Galaxy Buds3」、および「Samsung Galaxy Buds3 FE」で利用可能です。

※8 「Samsung Galaxy Buds3 FE」は、互換性のあるSamsung Galaxyデバイスとペアリングした場合、対面通訳やリアルタイム通訳などのGalaxy AI機能をサポートします。Galaxy AI機能の利用可否は、デバイスモデルによって異なる場合があります。

●通訳機能を使用するには、Samsungアカウントへのログインが必要です。一部の言語では、言語パックのダウンロードが必要な場合があります。サービスの利用可否は言語によって異なる場合があります。結果の正確性は保証されません。利用可否とサポートされる機能は、国、地域、またはキャリアによって異なる場合があります。サポートされる言語の利用可否は異なる場合があります。

●音声通訳は、「Samsung Galaxy Buds3 FE」を装着し、Samsung Galaxyスマートフォンに接続されている場合にのみ利用可能です。通訳機能は、Samsung Galaxy Buds自体によって直接提供されるものではありません。「Samsung Galaxy Buds3 FE」が利用できない場合、通訳された内容はSamsung Galaxyスマートフォンの画面に表示されます。

●Galaxy AI機能は、2025年8月時点で「Samsung Galaxy S25シリーズ」、「Samsung Galaxy S24シリーズ」、「Samsung Galaxy S23シリーズ」、「Samsung Galaxy S23 FE」、「Samsung Galaxy Z Fold7」、「Samsung Galaxy Z Fold6」、「Samsung Galaxy Z Fold5」、「Samsung Galaxy Z Flip7」、「Samsung Galaxy Z Flip6」、「Samsung Galaxy Z Flip5」、「Samsung Galaxy Tab S10シリーズ」、および「Samsung Galaxy Tab S9シリーズ」でサポートされています。サポートされるデバイスリストは更新される可能性があり、変更されることがあります。サポートされるGalaxy AI機能の種類は、デバイスによって異なる場合があります。

●Samsung Galaxyデバイスは、Galaxy AI機能を正しく利用するには、最新のソフトウェアへのアップデートが必要な場合があります。

●通訳をリスニングモードに変更するには、通訳アプリで設定を行う必要があります。

「Samsung Galaxy Buds3 FE」のブレードデザインは、Samsung Galaxyラインアップならではの個性的なビジュアルアイデンティティを表現しています。マットなデュアルトーン仕上げと半透明のアクセントが特徴で、シンプルさの中に豊かなディテールが光り、モダンでありながら遊び心を感じさせる美学を反映しています。

「Samsung Galaxy Buds3 FE」は、信頼できる性能、便利な機能、そしてスタイリッシュなデザインを手頃な価格で求めるユーザーのために設計され、かつてないほど簡単にSamsung Galaxyのエコシステムを利用できます。システム設定からのクイックアクセスや、どの画面からでもアプリなしで操作できるなど、Samsung Galaxyデバイスとのシームレスな連携を提供します※9。

※9 機能の利用可否は、国、言語、デバイスモデル、アプリによって異なる場合があります。一部の機能ウィジェットは、ネットワーク接続およびSamsungアカウントへのログインが必要な場合があります。One UI 8.0以降を搭載したSamsung Galaxyデバイスで利用可能です。今後、追加のデバイスがサポートされる可能性があります。

■「Samsung Galaxy Buds3 FE」概要

販売価格：（全2色） 21,780円（税込）※

※価格はSamsung オンラインショップ、Samsung公式ストア楽天市場店の価格です（2025年9月4日時点）。

その他販売店での価格は異なる場合があります。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy Buds3 FE」＞





※当リリースに掲載の仕様、製品特長や機能は予告なく変更となる場合があります。

■ Samsungオンラインショップ シルバーウィークキャンペーン





対象のスマートフォンをSamsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）でご購入いただくと、同時購入製品が最大25,000円割引でご購入いただけます。

※割引は「Samsung Galaxy S25」、「Samsung Galaxy S25 Ultra」、「Samsung Galaxy Z Flip7」「Samsung Galaxy Z Fold7」を除くSamsungオンラインショップ販売中の全ての製品に使用可能です。

＜キャンペーン期間＞

2025年9月4日（木） 18:30 ～ 2025年9月25日（木） 9:59

＜購入対象製品＞

「Samsung Galaxy S25」

「Samsung Galaxy S25 Ultra」

「Samsung Galaxy Z Flip7」

「Samsung Galaxy Z Fold7」

＜特典＞

・「Samsung Galaxy S25」購入時に割引対象製品を10,000円分割引

・「Samsung Galaxy S25 Ultra」購入時に割引対象製品を15,000円分割引

・「Samsung Galaxy Z Flip7」購入時に割引対象製品を17,000円分割引

・「Samsung Galaxy Z Fold7」購入時に割引対象製品を25,000円分割引

＜特典受け取り方法＞

①本要項にご同意の上、購入期間にSamsungオンラインショップにて購入対象製品をカートに追加。

②割引対象製品を同じカートに追加。

③カートで割引が適用されていることを確認し、必要情報入力後に決済を完了。

※キャンペーン内容は予告なしに変更する可能性があります。

※キャンペーン対象製品は在庫限り、先着順となります。

※スマートフォン本体は同時購入製品の割引対象外となります。

※本特典は製品の同時購入時のみに適用されます。

※同時購入された製品は別送となる場合があります。

※同時購入製品の特典金額は現金・おつりでの払い戻しをいたしません。

※同時購入製品の合計額が特典の割引金額を上回った場合は、超過した金額の支払いが必要です。

※リワードポイント・クーポンの使用により、獲得するリワードポイント数は変動します。

詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/offer/silver-week-cp/

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

「Samsung Galaxy Buds3 FE」はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

※1年につき1回まで保証となります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品はGalaxy Care公式 ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co.,Ltdの商標または登録商標です。

●Google 、 Android 、 Gemini は、 Google LLC の商標です。

●AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。