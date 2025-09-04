【累計参加4,500名超。日本最大級】「クールジャパンDXサミット2025」特設サイトがオープン！#CJDX2025

Vpon JAPAN株式会社

クールジャパンDXサミット実行委員会（運営事務局：Vpon JAPAN株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役グループCEO/クールジャパンDXサミットオーガナイザー：篠原 好孝）は、2025年11月21日（金）に東京・京橋のTODA HALL&CONFERENCE TOKYOで開催する「クールジャパンDXサミット2025」の特設サイトをオープンしたことをお知らせします。

CJDXサミット2025特設サイト :https://cool-japan-dx-summit.com/参加申し込みフォームは近日公開予定。登壇者・アジェンダは随時公開予定。CJDXサミット Past Events :https://cool-japan-dx-summit.com/past-events/過去イベントの模様もご覧いただけます

クールジャパンDXサミット開催の目的

クールジャパン戦略は、クールジャパンの、（１）情報発信、（２）海外への商品・サービス展開、（３）インバウンドの国内消費の各段階をより効果的に展開し、世界の成長や日本への関心を取り込むことで、日本の経済成長につなげるブランド戦略です。

日本の成長において、デジタル・トランスフォーメーション（DX）によりビジネスモデルの要素を高度化し、新たな価値を創造し、競争力・生産性を高めることは不可欠あり、2033年に50兆円の経済規模を目標とするクールジャパン市場の拡大を推進するために、官民一体で知見を共有し、産業横断でのDX化や業界を超えた連携創出の機会とすることがクールジャパンDXサミット開催の目的です。

クールジャパンDXサミット2025開催概要

- 開催日：2025年11月21日（金）

- 開催方法：会場開催（後日オンライン配信イベントを開催予定）

- 開催会場：TODA HALL＆CONFERENCE TOKYO（東京都中央区京橋）

- 主催：クールジャパンDXサミット実行委員会

- 運営事務局：Vpon

協賛・協力パートナー募集

多くの民間企業や行政の皆様がご来場する日本最大級のクールジャパン×DXカンファレンス「クールジャパンDXサミット」では、貴社の取り組みを直接アピールできる機会をご提供いたします。クールジャパン戦略の推進に貢献するとともに、新たなビジネスネットワークの構築や事業展開の可能性を広げませんか。ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ】：contact@cooljapan-dxsummit.com

【担当】：鈴木、松崎

クールジャパンDXサミット2024実績

CJDXサミット2025特設サイト :https://cool-japan-dx-summit.com/

運営事務局Vponについて

Vponは、アジアをリードするクロスボーダーDX企業です。独自のAI技術とデータを強みに、国境を超えたビジネス成長を支援。日本法人は「日本の魅力で世界を元気に！」をミッションに、インバウンド促進や海外展開を支援するデジタルマーケティングソリューションを提供し、現在200以上の自治体・民間企業と連携しています。

【会社概要】

- 社名：Vpon JAPAN株式会社

- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目15-7 AMBRE6Ｆ

- 代表取締役社長：篠原 好孝

- 事業内容：独自AI技術によるビッグデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局、内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）事務局

- 設立：2014年6月

- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/