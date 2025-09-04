水害・台風対策にも！塗るだけで強力で透明な防水膜を形成する「超強力ウレタン防水材 リークナイン」を発売

株式会社アサヒペン

株式会社アサヒペン（本社：大阪市鶴見区、代表取締役社長：澤田耕吾）は、「超強力ウレタン防水材リークナイン」を発売致します。

ひび割れや接合部など、水の侵入が気になる場所に塗るだけで強力な防水効果を発揮する水性1液タイプのウレタン防水材です。コンクリートやモルタル、木部、鉄部など幅広い素材に塗装でき、台風や水害への備えとしても活用できます。

近年、気候変動による豪雨や大型台風が頻発しており、家屋への水害が増加しています。水の侵入や水漏れを未然に防ぎたい、簡単に補修したいというニーズに応えるためプロだけでなく一般の方でも手軽に安全に使用できる水性1液タイプの高性能な防水材として開発した商品です。

商品名の「リークナイン」は、「水漏れ」（リーク）を「なくす」（ナイン）という願いを込めて名付けました。

【商品の特長】

●強力な防水効果

はっ水性に優れており、防水効果が高く、ひび割れに追従する柔軟な防水膜により、水の侵入をしっかりと防ぎます。

●安全で使いやすい水性1液タイプ

安全性の高い水性タイプで扱いやすい防水材です。1液タイプですのでフタを開けてすぐに使用する事が可能で、また、作業を中断して翌日以降に再開することもでき無駄なく使用できます。

●幅広い用途に対応

コンクリート、モルタル、木部、鉄部、塩ビ、ステンレス、アルミなどさまざまな素材に塗装できます。建物のひび割れ補修はもちろん、雨樋や窓サッシ周り、排水管など多様な箇所の水漏れ防止にも使用可能です。

●下塗り不要で簡単施工

下塗りの必要がなく、ローラーや刷毛を使って簡単に塗装でき手軽に水漏れ対策や補修ができます。

●硬化後は透明に

塗布時は乳白色ですが、乾燥・硬化すると透明になり、素材の風合いを損なうことなく仕上がります。

高いはっ水性

【商品仕様】

商品名： 超強力ウレタン防水材 リークナイン

色： 透明クリヤ (ツヤあり)

規格： 200g / 800g

標準塗り面積（2回塗り）： 200gで約0.4～0.5平方メートル / 800gで約1.6～2平方メートル

用途： コンクリート、モルタル、セメント、プラスチック、木部、鉄部などの防水、水もれ防止

【商品情報】

https://www.asahipen.jp/products/view/32023

【動画】

https://youtu.be/0J7qxJQeZSQ?feature=shared