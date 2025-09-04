大人気アロマディフューザーが半額で買える楽天スーパーセール開催！卓上加湿器がわりに使える超音波式や水不要のネブライザー式など人気モデルが対象。【6時間限定さらに10％OFFクーポンも】

Fun Standard株式会社楽天スーパーセール最大87％OFF

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が手がけるブランドBELLEMOND（ベルモンド）より楽天市場スーパーSALEに出品することをお知らせします。最大87％OFFでお得な8日間になります。

■期間

9/4(木) 20:00 - 9/11(木) 01:59

■特集ページ

https://www.rakuten.co.jp/mobile123/contents/sale_2509/

■開始6時間＆500名限定『全品さらに10％OFFクーポン』

スーパーセール対象商品（一部）

過去に楽天ランキング1位を獲得した『しっとりアロマディフューザー』心地よい香りと灯りで空間を彩る『しっとりアロマディフューザー』

2,600円（税込）

【ほどよい加湿量】

しっとりアロマディフューザーでは、「アロマディフューザーの使用で床や机が濡れてしまう」とのお声を受け、

アロマがしっかり香る、適度なミスト量に調整しています。

個人差はありますが、卓上加湿器のように湿度を感じる方もいらっしゃいます。



【斜めミスト】

ミストは真上ではなく斜めに噴出されるため、香りを特定の方向に向けたい場合など、

角度の調整がしやすい仕様となっています。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1382amdfs/過去に楽天ランキング1位を獲得したネブライザー式アロマディフューザーAROMA FLOW（アロマフロー）ネブライザー式アロマディフューザーAROMA FLOW（アロマフロー）

4,890円（税込）

【水なし・ネブライザー式】

水を使わないので、エッセンシャルオイルの純粋な香りを直接お部屋に広げることができます。

水を頻繁に補充する必要がなく、手間なく長時間使用できるのが特徴です。



【3つの噴霧モード】

・15秒噴霧／165秒休止（噴霧量 約0.12mL/h）

・60秒噴霧／120秒休止（噴霧量 約0.3mL/h）

・120秒噴霧／60秒休止（噴霧量 約0.3mL/h）

お部屋の広さや必要に応じて香りの強さを調節できます。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1444ardfn/スタイラスペン 【スラスラかける君】

2,600円（税込）

【パームリジェクション対応】

スタイラスペンを使用する際、画面に手が触れていてもペン先のみを認識する誤作動防止機能です。



【傾き検知機能】

スタイラスペンを傾けるだけで、本物の鉛筆のように線の濃淡を調節できる機能です。

30度から90度の傾きを検知します。



【磁気吸着機能】

本製品はマグネットを内蔵しており、磁気吸着に対応したiPad側面に取付け可能です。

※ワイヤレス充電には対応しておりません。

※「無印 10.9 第10世代」はマグネット吸着に対応しておりません。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1055penst/

タッチペン【いろいろかける君】

1,610円（税込）

iPad(アイパッド)などのタブレット、iPhone(アイフォン)、Android(アンドロイド)などのスマホに対応しています。

【導電繊維ペン先】

導電繊維ペン先は、充電不要で指代わりに使用するのにピッタリ。

手袋着用時やネイルやハンドクリームで操作しにくい時も、快適なタッチ操作を実現します。

ペン先は交換可能です。



【1.4mm金属製極細ペン先】

金属製極細ペン先は、耐久性の高い銅製で長時間使用しても摩耗しにくく、交換の必要もありません（交換不可）。

簡単なメモ書きなどにご使用ください。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1287pentu/

ベルモンドのロゴ

【BELLEMOND（ベルモンド）とは】

BELLEMOND（ベルモンド）は、スマートフォンやタブレットの保護フィルム、ガジェット製品を販売している日本のメーカーです。福岡県に拠点を置き、高品質な商品と充実したサポートを提供し、お客様にご満足いただけるよう努力しています。製品に不具合があった場合、購入履歴からカスタマーサポートへご連絡いただければ、迅速に対応いたします。

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

X：https://x.com/bellemond_jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official



【会社概要】

会社名： Fun Standard株式会社

代表者： 代表取締役 大屋 良介

所在地： 〒816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容： 企画・開発・通信販売・クラウドファンディング・デザイン・PR など

公式HP： https://www.funstandard.jp/