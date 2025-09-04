Oris、新作「ビッグクラウン キャリバー113」を発表

ビッグクラウン × 10日間パワーリザーブムーブメント。Orisの新境地

オリスジャパン株式会社

1938年に誕生し、Orisのアイコニックモデルであるビッグクラウンは、飛行士のための大きなリューズやポインターデイトで象徴的な存在となりました。その伝統を受け継ぎ進化した「ビッグクラウン キャリバー113」は、10日間パワーリザーブと特許取得済みノンリニアパワーリザーブ表示を搭載。曜日・日付・月・年間52週を表示するフルビジネスカレンダーを備え、機能性と実用性を高めています。

伝統と革新を体現する自社ムーブメントの歩み

Orisは創業以来、一貫して機械式時計を作り続けてきました。20世紀には300種類以上のムーブメントを開発し、豊かな伝統を築きました。21世紀にはその精神を引き継ぎ、創業110周年を記念して革新的なキャリバー110を発表。10日間パワーリザーブとノンリニアパワーリザーブゲージを備えたこのムーブメントは、その後のキャリバー111～115へと発展し、スケルトンやProPilot Xといった未来志向のデザインを生み出しました。

伝統と未来が出会い、新しい息吹が楽しさを生む

自社製ムーブメントの開発力はOrisの強みであり、ブランドの卓越性とスイス時計製造の伝統を象徴する

Orisは121年の歴史の中で、機械式時計の真摯なものづくりを大切にしながらも、その魅力を楽しむ心を忘れません。機械式時計は、単なる道具ではなく、日々に喜びをもたらす存在であると考えててきました。

ビッグクラウンキャリバー113に採用された新鮮で遊び心あるカラーは、その哲学を表現するものです。大胆かつ洗練された文字盤のデザインは、ミントグリーンを基調に、ローズピンクやゴールドのディテールを配し、柔らかなメタルブレスレットと組み合わせることで、快適な装着感と洗練されたデザインを実現。Orisの歴史と革新を象徴するタイムピースです。

スペック詳細

Orisがこれまで培ってきた伝統と現代的感性の融合を象徴するデザイン

オリスジャパン公式ウェブサイト：http://bit.ly/4p5RAqH

ケース：マルチピースステンレススチール

サイズ ：43.00 mm

厚さ：13.50 mm

ラグtoラグ 50.50 mm

ダイアル： ミントグリーン/ピンク

蓄光素材 ：スーパールミノバ(R)付き時分秒針とインデックストップガラス サファイア、両面ドーム型、内面反射防止加工

ケースバック：ステンレススチール、ねじ込み式、シースルーサファイアガラス

リューズ： ステンレススチール、ねじ込み式

ストラップ：マルチピースステンレススチール、Oris開発のフォールディングクラスプ

防水： 5気圧 (50m)

ムーブメント：No. Oris Calibre 113

機能： 時・分・週・月はセンター針表示、9時位置にスモールセコンド、3時位置にノンリニアパワーリザーブ表示、6時位置に日付窓、12時位置に曜

日表示、ストップセコンド

巻き ：手巻き

パワーリザーブ 240時間

保証 MyOrisにご登録いただくことで、保証期間を5年に延長（対象：時計およびムーブメント）

販売価格 1,144,000円 (税込)

発売開始日 オリス銀座ブティック、成否販売店にて2025年10月～