大阪・関西万博2025出展決定　東大阪ブランド認定・伝統と職人技が織りなす日傘「ひがしおおかさ」　展示2025年9月6日（土）～8日（月）

株式会社カムアクロス東大阪ブランドの日傘「ひがしおお“かさ”」

傘・レイングッズメーカー株式会社カムアクロス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：今中光昭、創業：1995年）は、2025年9月6日（土）～8日（月）、東大阪ブランド推進機構が出展する「大阪・関西万博2025」にて、認定商品「ひがしおおかさ」を展示いたします。また、当社の傘ブランド「monaka」の晴⾬兼用 風抜き傘も同時に販売いたします。

大阪・関西万博2025 で、東大阪ブランド認定商品「ひがしおおかさ」を展示

東大阪ブランドは、東大阪のモノづくりの素晴らしさを伝える活動をおこなう東大阪ブランド推進機構が認定する都市ブランドです。東大阪で生まれた優れた製品を、評議員の審査によってブランド認定、東大阪のモノづくりを支えています。

東大阪のモノづくりの魅力を世界へ届けるため、3日間の「大阪・関西万博2025」出展が決定しました。

カムアクロスは、東大阪の素材と職人技を結集させて誕生した日傘「ひがしおおかさ」を展示いたします。また、「monaka」の晴⾬兼用 風抜き傘も同時に販売いたします。

【出展概要】

期間：2025年9月6日（土）～8日（月） ※物販のみ9月5日（金） 15時より開始します。

会場：大阪・関西万博 東ゲートゾーン ギャラリーEAST

出展商品：ひがしおおかさ

東大阪の素材と職人技が結集した日傘

東大阪本社工房の傘職人

2023年6月に発売した「ひがしおおかさ」は、東大阪の素材と職人技を結集させて誕生した日傘です。

生地も手元もすべて東大阪で完結させた、地域の誇りと技術を込めた商品です。

発売直後に東大阪市長夫人にもご購入いただくなど、地域からも温かい支持をいただき、ふるさと納税の返礼品としても採用されています。

「ひがしおおかさ」の特徴

＜傘生地＞

河内木綿はたおり工房（東大阪市石切）による、特注の河内木綿。綿花の栽培から⽷紡ぎ、織り、染めに至るまで江戸時代と変わらぬ手仕事でつくられています。

＜持ち手＞

クリエイト築島（東大阪市寿町）がアクリル板から手加工で製造。町工場の高度な技術が光ります。

＜仕上げ＞

大阪府優秀技能者「なにわの名工」にも選ばれた当社のベテラン職人・渡邊政計をはじめ、当社の工房の職人たちが1本ずつ丁寧に縫製。熟練の技術でしかなしえない、特別な仕上がりです。

「ひがしおおかさ」開発背景

カムアクロスは、傘・レイングッズメーカーです。創業1995 年以来、安心安全で高品質な傘を製造してきました。東大阪に工房を、中国に自社工場を構え、有名アパレルブランド・アウトドア企業・人気キャラクターなどに対し、OEMとして製品を提供することを中心に成長してきました。

傘づくりによって、さらに世の中に喜びと幸せをお届けできるよう、2021 年より自社ブランドの生産にも力を入れています。

東大阪市で伝統を守りながら革新を続けてきた当社として、「東大阪ブランド」に認定される商品を生み出すことは⽋かすことのできない通過点でした。

そのため、東大阪の素材と技術にこだわり「ひがしおおかさ」を開発することになりました。採用している河内木綿は厚みがあり日傘に不向きとされていましたが、熟練の技術によって織り方を工夫して薄手に仕立て、試作を重ねて製品化に至りました。

これらの素材と職人技により、まるで“木陰”のような涼しさを実現しました。草木染めや藍染めによる自然な⾊合いも魅力です。また、藍染めには防虫効果も期待できます。

【ウェブからもご購入いただけます】

ひがしおおかさ https://shop.come-across.co.jp/products/hok-001

「monaka（モナカ）」晴⾬兼用 風抜き傘について

今回「ひがしおおかさ」と共に大阪・関西万博2025 で販売する「monaka」は、カムアクロスが立ち上げたオリジナルブランドです。シンプルなデザインでありながら、職人技に裏打ちされた丈夫さと快適さを詰め込みました。

晴⾬兼用 風抜き傘は、紫外線99％以上カット・遮光率99.9％・UPF50+を実現し、⼆重構造による“風抜き設計”で強風でも裏返りにくいのが大きな特徴です。濡れたまま収納できる吸水傘袋・ゴム紐・カラビナ付きで、日常での使いやすさも追求しました。

通勤・通学から旅行やレジャーまで幅広いシーンで活躍します。日差し・⾬・風から守り、「この一本で安心できる」と感じていただける傘を目指しています。

株式会社カムアクロスについて

男女問わず、使えうことができるのも特徴

株式会社カムアクロスは、1995 年創業の傘・レイングッズメーカーです。東大阪に本社・工房・ファクトリーストアを、中国の厦門に自社工場を持ち、企画から製造・卸売まで一貫した製造を行なっています。熟練職人の手仕事を活かし、美しさと耐久性を兼ね備えた傘をご提供しています。

大手量販店・専門店等に向けたOEM 供給の一方で、自社ブランドも展開。百貨店・直営店・オンラインショップを通じてさまざまなお客さまへ商品をお届けしています。

また、どのメーカーの傘でも修理をお受する“業界初の取り組み”により、廃棄傘の削減やSDGsの推進にも取り組んでいます。

今後も、広く日本内外へ安心安全な商品をお届けし、出会いを大切にしながら地域とともに成長し、サステナブルな社会に寄与する企業として、傘を通じてたくさんの方々に喜びをお届けしてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社カムアクロス

所在地：大阪府東大阪市吉田本町1丁目11番10号

代表者：代表取締役 今中 光昭

事業内容：レイングッズ・パラソル（日傘）の企画・製造・輸入・卸販売