世界の折りたたみスマホ市場が回復、第2四半期は前年比45%増 モトローラと北米市場が大幅成長｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月4日】
主なポイント
・世界の折りたたみ式スマートフォン市場は、2025年第2四半期に前年同期比45%増と、大幅な回復を示しました。
・世界経済の成長を反映し、中国は引き続き世界の折りたたみ式スマートフォン出荷台数の大部分を占めました。
・米国市場は2025年第2四半期に急成長し、市場シェアは倍増、出荷台数はほぼ3倍に増加しました。
・モトローラの人気の高いクラムシェル型スマートフォンが同ブランドの出荷台数を押し上げ、同四半期に販売された折りたたみ式スマートフォンの4台に1台がモトローラ製でした。
・サムスンは、最新世代のGalaxy Z FoldとFlip7が第3四半期に過去最高の販売台数を記録したにもかかわらず、シェアは大幅に減少しました。
2025年第2四半期の世界折りたたみ式スマートフォン出荷台数は、前年同期比45%増と大幅な回復を見せました。これは、中国市場の継続的な好調と、モトローラの最新Razr 60シリーズのクラムシェル型スマートフォンへの強い需要に牽引された米国市場の急成長に支えられたものです。
世界の折りたたみ式スマートフォン出荷台数の大半を占める中国について、シニアアナリストのジャン・モンモンは次のように述べています。「中国の折りたたみ式スマートフォン市場は依然として堅調で、Huaweiが市場を牽引しています。消費者は、超高級ブック型折りたたみ式スマートフォンであるMate X6に惹かれており、2025年第2四半期にHuaweiが出荷した折りたたみ式スマートフォン全体の3分の1以上を占めました。」
価格が市場を牽引してきた米国市場について、シニアアナリストのモーリス・クレーネは次のように述べています。「モトローラは米国の折りたたみ式スマートフォン市場を活性化させ、同セグメントの出荷台数を第2四半期として過去最高水準に押し上げました。ベースモデルの小売価格が699ドルという価格設定は、モトローラのRazrシリーズの大きな成功要因となっています。同シリーズは米国で最も低価格の折りたたみ式スマートフォンという贅沢を享受しており、いまだにこれに匹敵する企業は存在しません。」
Global Foldable Smartphone Shipments, Q2 2024 vs Q2 2025
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328953&id=bodyimage1】
結果として、モトローラの急成長に押され、サムスンの市場シェアは2025年第2四半期に半分以下に減少しました。しかし、7月の好調な業績により、サムスンの年間シェアは上昇する可能性が高いでしょう。
韓国ブランドの業績について、シニアアナリストのジェーン・パークは次のように述べています。「サムスンは2025年第3四半期に好調な業績を達成する見込みで、Galaxy Fold 7シリーズは前モデルと比べて特に好調です。超高級折りたたみ式フォームファクターは見事に復活し、前年同期のGalaxy Fold 6と比較して売上は2倍以上に伸びています。」
パークはさらに、「2024年は折りたたみ式スマートフォンにとって過渡期でしたが、中期的には年間成長率が2桁に戻ると予想しています。特に来年にはAppleの折りたたみ式スマートフォンが発売される見込みです。」と付け加えました。
