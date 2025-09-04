『毎日こつこつ俺タワー』イベント「どきどき！ワクワク！異世界探検！～横浜編～」開催！ペンチ（特種）【幻想】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年9月4日メンテナンス終了後よりイベント「どきどき！ワクワク！異世界探検！～横浜編～」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRペンチ（特種）【幻想】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「どきどき！ワクワク！異世界探検！～横浜編～」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328952&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年9月4日メンテナンス終了後から
2025年9月18日13:59まで
日本に異世界転移して横浜を楽しんじゃう、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ペンチ（特種）【幻想】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328952&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRペンチ（特種）【幻想】 ピックアップガチャ
日時：2025年9月4日メンテナンス終了後から
2025年9月18日13:59まで
期間限定「SSRペンチ（特種）【幻想】」が金ガチャに登場！
ペンチは幼馴染の女の子です！
●ガスウェルダー
CV：芹澤優
機能：オヤカタと異世界でデートする。
性格：現代風ファッションに身を包んではいるが、根は村娘なのでおのぼりさん。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328952&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328952&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
また、期間限定の新建姫「SSRペンチ（特種）【幻想】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「どきどき！ワクワク！異世界探検！～横浜編～」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328952&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年9月4日メンテナンス終了後から
2025年9月18日13:59まで
日本に異世界転移して横浜を楽しんじゃう、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ペンチ（特種）【幻想】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328952&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRペンチ（特種）【幻想】 ピックアップガチャ
日時：2025年9月4日メンテナンス終了後から
2025年9月18日13:59まで
期間限定「SSRペンチ（特種）【幻想】」が金ガチャに登場！
ペンチは幼馴染の女の子です！
●ガスウェルダー
CV：芹澤優
機能：オヤカタと異世界でデートする。
性格：現代風ファッションに身を包んではいるが、根は村娘なのでおのぼりさん。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328952&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328952&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
プレスリリース詳細へ