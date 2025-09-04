「瑠璃の宝石 B2タペストリー」予約受付中！
2025年9月4日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「瑠璃の宝石」の『B2タペストリー』を発表し全国での予約受付を開始しました。
人気アニメ『瑠璃の宝石』より版権イラストを使用した
フルカラー印刷の B2タペストリー が新登場！
サイズは 横515mm × 縦728mm と、ポスター感覚で飾れるちょうどいい大きさ。
存在感たっぷりの大判サイズで、お部屋の雰囲気を一気に華やかにしてくれます。
さらに、素材には高品質な Wスエード生地 を採用！
発色が美しく、厚みがあるので裏側からの透けも気にせず、キャラクターの魅力を存分に楽しめます♪
あなたの好きな場所に飾って、特別な空間を演出しましょう！
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：瑠璃の宝石 B2タペストリー
絵柄 ：1種
本体素材 ：Wスエード
製品サイズ ：約515×728mm
価格 ：\3,300（税込）
発売予定日 ：2025年10月
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001611/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
