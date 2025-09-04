「瑠璃の宝石 アクリルパネル」予約受付中！
2025年9月4日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「瑠璃の宝石」の『アクリルパネル』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328949&id=bodyimage1】
【概要】
人気アニメ『瑠璃の宝石』より
版権イラストを使用したアクリルパネルが登場！
透明感と耐久性に優れたアクリル素材に、キャラの魅力を美しく艶やかにプリント。
版権イラストを、まるでアートのように楽しめる仕上がりです。
サイズは横幅200mm×高さ140mmと、存在感も十分。
机や棚に飾るのはもちろん、市販の額に入れて壁掛けにすれば
お部屋を彩るインテリアとしても大活躍！
あなたの“推し”を、特別な一枚として飾ってみませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：瑠璃の宝石 アクリルパネル
絵柄 ：1種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：約200×140mm
価格 ：\1,980（税込）
発売予定日 ：2025年10月
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001612/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
