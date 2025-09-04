「瑠璃の宝石 アクリルコースター」予約受付中！
2025年9月4日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「瑠璃の宝石」の『アクリルコースター』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【ラインナップ】
・谷川 瑠璃
・荒砥 凪
・伊万里 曜子
・瀬戸 硝子
本商品は、TVアニメ『瑠璃の宝石』の版権イラストを使用した
フルカラー印刷のアクリルコースターです。
透明度の高いアクリル素材を使用することで、キャラクターたちを
鮮やかに表現しています。
また、耐水性に優れたアクリル製のため、水滴による劣化に強く、
繰り返し安心してご使用いただけます。
コースターとしてはもちろん、約89mmの大きめサイズなので、
立てかけてインテリアとして楽しむことも可能です。
種類は全４種！
お気に入りのキャラクターを選んで、日常を華やかに彩ってみてください。
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：瑠璃の宝石 アクリルコースター
絵柄 ：4種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：直径約89mm
価格 ：\990（税込）
発売予定日 ：2025年10月
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001613/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
