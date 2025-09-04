国家資格者による出張マッサージで「健康経営 × 社員満足度」実現へ NOA『@Office Healthcare』福利厚生費での処理も可能!
背景：健康経営の中核に「社員の疲労ケア」が浮上
企業における健康経営の重要性が高まるなか、社員の心身のケアを重視する動きが活発化しています。
とくに「肩こり・腰痛・眼精疲労」などの慢性疲労を放置すると、パフォーマンス低下・離職率上昇・医療費増加など、企業全体に波及する影響が懸念されています。
その対策として、オフィス内で国家資格者による施術が受けられる「出張マッサージ」が注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328936&id=bodyimage1】
NOA Office Healthcareとは？
NOAメディカル鍼灸整骨院（西新宿）が展開する企業向け出張マッサージサービス。
あん摩マッサージ指圧師の資格を取得する施術者が直接オフィスを訪問し、1人30分～60分の時間施術で、体の不調改善・心身のリセット・生産性の向上を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328936&id=bodyimage2】
サービスの特徴とは？
国家資格者が対応 あん摩・マッサージ師・鍼灸師などが一人ひとりの身体状態を専門的に評価し、最適なケアを提供します。
福利厚生費として計上可能 社内制度として導入することで、経理上は福利厚生費として処理可能となっております。
（※顧問税理士へ要確認）
オフィスで完結 会議室や空きスペースで実施。特別な設備不要
柔軟なプラン設計 月1～4回定期実施・繁忙期だけの導入・体験1回など柔軟に対応可能となっております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328936&id=bodyimage3】
導入による効果とは？
厚生労働省や経済産業省の報告によれば、社員の健康施策が企業全体の生産性や
エンゲージメント向上に寄与することが明らかになっています。
NOA Office Healthcare導入企業では、以下の変化が報告されています。
・施術後に「集中力が戻った」と「午後の仕事もがんばれそう」など
・部署内のコミュニケーション活性化した。（施術を通じた会話機会が増加）
・自分を大切にしてくれる会社」という企業イメージの向上
・施術日が楽しみで「出社したくなる日」に変わった。
などの意見が寄せられております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328936&id=bodyimage4】
導入ステップ（最短2週間～）
1. 無料相談・ヒアリング（電話／オンライン）
2. 最適プランのご提案・初回体験日程調整
3. 初回実施・フィードバック確認
4. 定期導入またはスポット契約へ
________________________________________
こんな企業におすすめ
● 「健康経営優良法人」の認定を目指している
● リモート疲れ・出社疲れの両方に対応した施策を探している
● 福利厚生制度に“即効性”のあるコンテンツを導入したい
● マッサージチェアでは満足度が上がらなかった
● 社員アンケートで“疲労感”や“肩こり”が上位の悩みだった
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB： https://noacare.jp/office-healthcare/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa.care
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328936&id=bodyimage5】
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
