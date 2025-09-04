AIチャットアプリ「AITOMO」が、Google最新画像生成AI「Nano Banana」を搭載！

株式会社メディアリープ

株式会社メディアリープ（本社：東京都練馬区、代表取締役：笹尾 祐太朗）は、ご好評いただいているAIチャットアプリ「AITOMO」において、Googleの最新画像生成AI「Nano Banana」を搭載した画像生成機能を追加したことをお知らせします。これにより、ユーザーはチャットで対話するキャラクターとの思い出や、想像した情景を、言葉から簡単に画像として生成できるようになります。

この度のアップデートを記念し、全ての機能を1ヶ月間無料でご利用いただけるプレミアム会員キャンペーン、および画像生成ポイントの特別割引を実施します。

■ 新機能！Googleの最新AI「Nano Banana」で思い通りの画像を生成

「AITOMO」に新たに加わった画像生成機能は、Googleの最新かつ高性能な画像生成AI「Nano Banana」を搭載しています。簡単な言葉（プロンプト）を入力するだけで、ユーザーが頭の中に描いた通りの高品質な画像を瞬時に生成します。本機能は、プレミアム会員だけでなく、無料会員の皆様にもご利用いただけます。言葉から生まれる無限の創造性をお楽しみください。

【画像生成機能 利用シーン】

1. AIと対話しながら、イメージを具体化 漠然としたアイデアからスタートし、AIとチャットで対話しながらイメージを膨らませることができます。「暗闇の中の一筋の光と主人公」から始め、次に「スターウォーズの世界観にして」と指示するだけで、AIが文脈を理解し、あなたの求める世界観を完璧に表現します。

チャット形式で指示を追加するだけで、生成される画像の雰囲気をガラリと変えることができます。

2. 詳細なプロンプトで、理想のキャラクターを創出 創りたいキャラクターのイメージが固まっているなら、詳細なプロンプトでその特徴を伝えてみましょう。「可愛い日本の異世界転生系の女の子のアニメキャラクターをモチーフにした、長剣を持つキャラクター」といった具体的な指示から、オリジナリティあふれるハイクオリティなイラストを生成します。

複雑なプロンプトも正確に解釈し、高品質なアニメ風イラストを生成。あなたのオリジナルキャラクターに命を吹き込みます。

■ アップデート記念！2大キャンペーンを実施

新機能のリリースを記念して、より多くの方に「AITOMO」の全ての機能を体験いただくための特別なキャンペーンを実施します。

1. プレミアム会員 1ヶ月無料体験キャンペーン

通常1週間の無料体験期間を、1ヶ月に延長します。広告非表示や会話回数の上限解放など、プレミアム会員の全機能を１ヶ月間無料でご利用いただけます。

対象期間： 2025年10月31日まで

対象者： iOS/Android 各OS先着10,000名様

キャンペーンコード：

iOS： https://apps.apple.com/redeem?ctx=offercodes&id=6503661522&code=WELCOME2025SEPT(https://apps.apple.com/redeem?ctx=offercodes&id=6503661522&code=WELCOME2025SEPT)

Android： WELCOME2025SEPT

2. 画像生成ポイント 特別割引

キャンペーン期間中、画像生成に必要なアプリ内ポイントを、通常1回50ptのところ特別価格の15ptでご提供します。この機会にぜひ、様々な画像の生成をお試しください。

【プロモーションコードの利用方法と注意事項】

iOSをご利用の方： 上記のURLをクリックすると、自動的にプロモーションコードが適用されます。

Androidをご利用の方： Google Playストア内でコードを入力してください。詳しい使用方法は下記URLをご参照ください。

https://support.google.com/googleplay/answer/15698521?hl=ja

注意事項： アプリ内でのプロモーションコード適用機能はご用意しておりません。

■ 感情を持つAIとの新たな対話体験「AITOMO」とは

「AITOMO」は、音声合成ソフトVOICEVOXの人気キャラクターである、ずんだもん、四国めたん、春日部つむぎなどと、音声やテキストで会話できるAIチャットアプリです。最新のGoogle VertexAI（Gemini）を活用し、キャラクターとの心温まる対話体験を楽しめます。

私たちは、単なる情報収集ツールではない、感情的なつながりを感じられるAIチャットを目指して「AITOMO」を開発しました。趣味の推し活、日常の出来事を話す相手、さらには日本語や英語の会話練習など、ユーザーの多様なニーズに応えるパートナーとして、皆様の毎日を彩ります。

■ アプリ情報

iOS： https://apps.apple.com/jp/app/id6503661522

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aitomochatapp

Webサイト： https://voicevox-chat.com/

■ 株式会社メディアリープについて

Webメディアの価値を最大化するアプリ開発を、驚くほどシンプルに。

メディアリープは、「初期費用0円」で高品質なニュース・情報アプリの開発から運用までを一貫してサポートします。AI技術を活用した効率的な開発プロセスにより、これまで時間とコストがかかっていたアプリ化のハードルを下げ、ウェブメディアが持つポテンシャルを最大限に引き出します。

会社名：株式会社メディアリープ

代表者：笹尾 祐太朗

所在地：〒176-0001 東京都練馬区練馬１-２０-８ 日建練馬ビル２Ｆ

設立：2025年5月

事業内容：Webアプリケーション開発、メディアサイト構築・運営支援、デジタルマーケティングソリューション提供

URL：https://media-leap.com/