生徒たちの挑戦が全国へ！飛鳥未来高等学校札幌キャンパスが複数競技で出場【飛鳥未来高等学校札幌キャンパス】
学校法人三幸学園が運営する通信制高校、飛鳥未来高等学校 札幌キャンパス（所在地：北海道札幌市中央区）の部活動、同好会活動において今年度、石狩支部大会・北海道支部大会を勝ち抜き、複数の部活動生徒たちが「全国高等学校定時制通信制体育大会」へ出場しました。
ここに、2025年度の各部活動における大会出場結果をご報告いたします。
飛鳥未来高等学校 札幌キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/sapporo/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328806&id=bodyimage1】
全国高等学校定時制通信制体育大会とは全国定通大会は、高等学校教育の一環として、定時制・通信制高等学校の生徒に広くスポーツ実践の機会を提供し、技能の向上やスポーツ精神の高揚を図るとともに、心身ともに健全な高等学校生徒の育成を目的としています。
主な競技は、陸上競技・自転車競技・ソフトテニス・バレーボール・バスケットボール・卓球・柔道・剣道・バドミントン・サッカーなど多岐にわたります。
飛鳥未来高等学校札幌キャンパスの結果
■ 全国大会出場・結果
女子柔道（個人） 63kg超級：全国3位
男子柔道（個人） 75kg級：全国16位
女子卓球（団体）：全国32位
女子バスケットボール：全国16位
女子バドミントン（個人）：全国32位
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328806&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328806&id=bodyimage3】
■ 全道大会出場・結果
軟式野球 全道大会出場
男子バスケットボール：全道３位
女子バスケットボール：全道優勝
女子卓球（団体）：全道優勝
女子バドミントン（個人）：全道優勝
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328806&id=bodyimage4】
生徒たちの挑戦と成長今年度も、多くの生徒たちが熱い戦いを繰り広げました。
試合の勝敗に関わらず、大会に向けた日々の練習や努力を通じて、
「今の自分に何が必要か、何が求められているのか」を考える大切な機会となりました。
生徒たちはそれぞれの挑戦を経て、また一つ大きく成長しています。
飛鳥未来高等学校札幌キャンパスは、これからも生徒たちの夢と挑戦を応援してまいります。
関連ページ全国高等学校定時制体育大会ホームページ
https://zenkoku-t2.com/intertop.html
単位制の通信制高校 飛鳥未来高校グループ
https://www.sanko.ac.jp/asuka/
飛鳥未来高等学校札幌キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/sapporo/
キャンパス情報
名称：飛鳥未来高等学校 札幌キャンパス
所在地：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西17丁目1-15
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/sapporo/
学校概要
名称：飛鳥未来高等学校
所在地（本校）：〒632-0004 奈良県天理市櫟本町1514-3
理事長：鳥居 敏
校長：匠原 記世子
内容：単位制・広域通信制高等学校
公式HP： https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/
【本件に関するお問い合わせ先】
飛鳥未来高等学校札幌キャンパス
新垣 慶：arakaki-kei@sanko.ac.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328806&id=bodyimage5】
配信元企業：学校法人三幸学園
