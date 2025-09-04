その名は『挑戦への司令塔』 - Oris、Bamford とのコラボモデルOris ProPilot Altimeter Mission Control を発表

オリスジャパン株式会社

OrisとBamfordによる、未来への挑戦をコンセプトにした「ProPilot Altimeter “Mission Control (挑戦への司令塔)”」が誕生しました。

両ブランドが共有する「自由な発想」と「喜びを広める姿勢」を体現

今回のコラボレーションについて、オリスの共同経営責任者ロルフ・スチューダー氏は「ProPilot Altimeterは私たちが最も誇る成果。ジョージ・バンフォード氏からのコラボの提案に迷いはなく、即座に『実現しよう！』と答えました。ストーリー性、ディテール、エネルギー、そのすべてに魅了されています」と語ります。Bamford Watch Department創業者ジョージ・バンフォード氏は、機械式時計に高度計を搭載したオリスの「誰も思いつかない挑戦」を称賛。映画『2001年宇宙の旅』の世界観を重ねた理由を「シンプルに、その方がクールだから」と語ります。

このモデルは、OrisとBamfordが共有する「自由な発想」と「喜びを広める姿勢」を体現しており、単なるツールウォッチを超えた強烈な個性を放っています。

未知の世界に一歩踏み出すための冒険のパートナー

この時計は、勇敢な宇宙飛行士 が誰もまだ踏み入れたことのない世界へ挑む際に、堂々と身に着けるであろう冒険のパートナー。高度計という機能を超え、挑戦と冒険を導く“司令塔”の存在として、腕元で人々の想像力をかき立てます。

80年代のスニーカーから着想を得たビビッドな配色

宇宙という未知の世界に立ち向かう宇宙飛行士のように、挑戦する人に伴奏するモデルをイメージ

デザインは、1980年代のスニーカーから着想を得たビビッドな配色。イエローやグリーンといった鮮やかなカラーは、視認性を高めるだけでなく、遊び心あふれる魅力を放ちます。バンフォード氏は「宇宙からでも見分けられるほど」と自信を見せています。

ベースとなるのは、スイス製の自動巻き機械式ムーブメントと機械式高度計を同時に搭載した世界唯一のモデル、Oris ProPilot Altimeter。約6,000メートルの高度を計測できるこのコンプリケーションは、スイス時計製造においても極めて珍しく、時計愛好家から高く評価されています。

ケースには、オリスがハイテク企業9T Labsと共同開発したカーボンファイバーを使用。プラスチックのように軽量でありながら、多くの金属以上の強度を備え、優れた耐久性を実現しています。

Oris × Bamford ProPilot Altimeter “Mission Control”は、技術的挑戦と遊び心あふれるデザインが融合した、唯一無二のタイムピース。時計コレクターにとって特別な存在となります。

スペックの詳細

1980年代からインスピレーションを受けた、ネオンカラーが鮮やかなボックスデザイン世界限定250本。シリアルナンバーは裏面に印字

オリスジャパン公式ウェブサイト：http://bit.ly/3V2k8n9

ケース： シングルピースカーボンファイバーコンポジット ケース、グレーPVD加工チタンベゼルおよびケースバック

サイズ：47mm

厚み：16.70 mm

ラグtoラグ： 55.00 mm

ダイアル：ブラックを基調に、イエロー・ライム・レッドのアクセント。文字盤外周にフィート表示の高度計を搭載

蓄光素材：Super-LumiNova(R)

トップガラス：サファイア、両面ドーム型、両面無反射コーティング

ケースバック：グレーPVD加工チタン、ねじ込み式、メートル・フィート換算尺

リューズ：2時位置にグレーPVD加工チタンねじ込み式リューズ、4時位置に高度計用グレーPVD加工チタンねじ込み式リューズ

ストラップ ：ブラックのテキスタイルストラップ。イエローとグリーンのレザーライニング。グレーPVD加工のチタン製フォールディングクラスプ（ファインアジャストメント

搭載）

防水性：10気圧 (100ｍ)

ムーブメントＮｏ： Oris 793

機能:時分秒針、ストップセコンド、3時位置に日付ウィンドウ

巻き：自動巻き

パワーリザーブ：56時間

販売価格：1,206,700円

限定数：250本

発売日：2025年9月