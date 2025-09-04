６万人の生活習慣病を診てきた医師が教える「心」と「食事」の新法則『食べる瞑想 幸せな毎日が続く「新しい心の整え方」』著者山下明子が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年８月１９日に『食べる瞑想 幸せな毎日が続く「新しい心の整え方」』著者山下明子が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『食べる瞑想 幸せな毎日が続く「新しい心の整え方」』著者山下明子
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3HWw9rk
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3JZ3cvk
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405100
◎６万人の生活習慣病を診てきた医師が教える「心」と「食事」の新法則
◎たったの一口で、心がスーッと緩んでいく
忙しいあなたでも、大丈夫。
「義務化する食事」を見直す勇気と
幸せな毎日が続く「最後の答え」を授けます。
＊＊推薦の声＊＊
木村多江（俳優）
食べ方でこんなに変わるとは。
にこにこ幸せ気分。
忙しくても心も体も健康に。
こんな素敵なことはない。
久賀谷亮（アメリカ神経精神医学会認定医）
食は、あなたの「人生の質」を
劇的に変える鍵である。
この本で、その真実に気づくはずだ。
＊＊＊＊＊＊＊＊
□人生が好転する「チョコレート瞑想」
□料理をするときの「五感フル活用法」
□瞑想の目的は「集中」ではない
□食前に「空腹スケール」をチェックする
□やけ食いを阻止する「心のブレーキ」
「渇いた心」は、食卓で癒やせるのです。
■目次
・１章 「食事の快楽」に溺れている私たち――「食べる瞑想」とはなんなのか
・２章 現代人が陥りがちな「食べすぎ」問題――過食に効果的な「食べる瞑想」
・３章 心身の健康は、食事前の準備で決まる――食べる「前」のマインドフルネス
・４章 食べ方を変えるだけで、人生は好転する――「食べているとき」のマインドフルネス
・５章 「ごちそうさま」だけで終わらせない小さな習慣――食べた「後」のマインドフルネス
・６章 “穏やかで幸せな毎日”が続く食行動――「食べる瞑想」をもっと深めるために
■著者 山下明子（ヤマシタアキコ）
佐賀県生まれ。医学博士。医療法人社団如水会今村病院副院長。
脳神経内科医として６万人もの生活習慣病患者を診察し、
「健康づくりを指導する専門家」として多くの信頼を集める。
薬ばかりに頼るのではなく、一人ひとりが主体的に健康になれるよう、
Ｗｅｌｌ-ｂｅｉｎｇ、マインドフルネス、栄養、運動、睡眠、脱依存、
習慣化を組み合わせた多角的なアプローチを提唱。
人々が健康づくりを楽しむ社会を目指し、２０１６年に株式会社マインドフルヘルスを設立。
２０１９年には米国でマインドフルネスをベースにした食事療法「ＭＢ-ＥＡＴ」を学び、
その知見を健康指導に活かしてきた。
現在は、一般の方や医療従事者向けの講演会を積極的に行っており、
自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「マインドフル睡眠チャンネル」は登録者数１１万人を誇る。
日本人間ドック学会専門医、日本抗加齢医学会専門医など、専門資格も多数
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
プレスリリース詳細へ