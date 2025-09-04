【キル フェ ボン】＜新発売＞ウサギたちが誘う、月夜のひととき　秋の風情を映す新作「お月見タルト」登場！























～お月見タルトのこだわりポイント～１. 理想の味わいを追求した白ごまブランマンジェ選び抜いた香り高いごまで濃厚でなめらかなコクを実現２. 細部まで何度も試行を重ねたお月見モチーフで魅せる華やかなデザインキルフェボンオリジナルのウサギやススキ、お月さまをモチーフに、季節の情景を上品に表現３. 素材に込めた秋の祈り豊作祈願の意味を込め、仕上げのススキ部分にもちあわ(穀物)を使用し、日本の秋を感じる一品に～商品概要～新作「お月見タルト」発売価格：piece 1,198円 / whole (25cm) 11,988円味の主役は濃厚な白ごまブランマンジェ、月に住むウサギがついたお餅とススキを飾ったキルフェボンのお月見タルトの登場です！白ごま、黒みつ、黒洲きなこ、香り豊かな和の食材を織り交ぜ、日本の秋の訪れを感じるタルトに仕上げました。やさしい甘さと共に、さまざまな香ばしい“和”が口いっぱいに広がります。【 発売期間 】2025年9月16日(火)～10月15日(水)【 発売店舗 】キル フェ ボン全12店舗【 関連URL 】【 公式URL 】https://www.quil-fait-bon.com/■キル フェ ボンとは「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。