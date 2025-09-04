アカチャンホンポの「阪神タイガース コラボウェア」ご紹介！ ～親子コーデもできるアイテム販売中～

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）では、「阪神タイガース コラボウェア」を関西エリアのアカチャンホンポ 14店舗とオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売中です。現地での試合観戦はもちろん、お家での観戦にもおすすめなアイテムをご紹介。リンクコーデで応援しませんか？









阪神タイガースのマスコット キー太のプリントがかわいいロンパース。

■商品名 ：ロンパース キー太 阪神タイガース
■サイズ ：70・80・90cm
■価格 ：2,980円（税込3,278円）
■商品URL ：https://bit.ly/4p7TvuH




おしりに阪神タイガースのキー太の大きなモチーフが付いたインパクトのあるパンツ。

■商品名 ：モンキーパンツ 阪神タイガース
■サイズ ：70・80・90cm
■価格 ：2,480円（税込2,728円）
■商品URL ：http://bit.ly/4mJVOCy




阪神タイガース ロゴの総柄プリントのキッズ用法被。
涼しい綿100％素材。

■商品名 ：応援法被 阪神タイガース
■サイズ ：S・M
■価格 ：3,480円（税込3,828円）
■商品URL ：http://bit.ly/4mIWeJn




阪神タイガースの前後ロゴプリントの大人Tシャツ。
同柄でベビー・キッズサイズもご用意しており、お子さまとのリンクコーデ可能。

■商品名 ：Ｔシャツ 大人 ロゴ 阪神タイガース
■サイズ ：M・L
■価格 ：2,980円（税込3,278円）
■商品URL ：http://bit.ly/4g7CCwg

他にも「阪神タイガース コラボウェア」をご用意しております。
詳しくはこちら：https://bit.ly/464YFyU

※店舗によって在庫状況が異なります。

＜販売店舗一覧＞
　大阪府　：ららぽーとEXPOCITY店、ららぽーと門真店、ららぽーと堺店、ららぽーと和泉店、
　ニトリモール枚方店、アリオ八尾店、あべのイトーヨーカドー店、津久野イトーヨーカドー店
　兵庫県　：ららぽーと甲子園店、つかしん店、御影クラッセ店
　京都府　：洛北阪急スクエア店、精華台店
　和歌山県：イズミヤ和歌山店




[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp



本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗　広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp

