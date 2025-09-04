こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アカチャンホンポの「阪神タイガース コラボウェア」ご紹介！ ～親子コーデもできるアイテム販売中～
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）では、「阪神タイガース コラボウェア」を関西エリアのアカチャンホンポ 14店舗とオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売中です。現地での試合観戦はもちろん、お家での観戦にもおすすめなアイテムをご紹介。リンクコーデで応援しませんか？
阪神タイガースのマスコット キー太のプリントがかわいいロンパース。
■商品名 ：ロンパース キー太 阪神タイガース
■サイズ ：70・80・90cm
■価格 ：2,980円（税込3,278円）
■商品URL ：https://bit.ly/4p7TvuH
おしりに阪神タイガースのキー太の大きなモチーフが付いたインパクトのあるパンツ。
■商品名 ：モンキーパンツ 阪神タイガース
■サイズ ：70・80・90cm
■価格 ：2,480円（税込2,728円）
■商品URL ：http://bit.ly/4mJVOCy
阪神タイガース ロゴの総柄プリントのキッズ用法被。
涼しい綿100％素材。
■商品名 ：応援法被 阪神タイガース
■サイズ ：S・M
■価格 ：3,480円（税込3,828円）
■商品URL ：http://bit.ly/4mIWeJn
阪神タイガースの前後ロゴプリントの大人Tシャツ。
同柄でベビー・キッズサイズもご用意しており、お子さまとのリンクコーデ可能。
■商品名 ：Ｔシャツ 大人 ロゴ 阪神タイガース
■サイズ ：M・L
■価格 ：2,980円（税込3,278円）
■商品URL ：http://bit.ly/4g7CCwg
他にも「阪神タイガース コラボウェア」をご用意しております。
詳しくはこちら：https://bit.ly/464YFyU
※店舗によって在庫状況が異なります。
＜販売店舗一覧＞
大阪府 ：ららぽーとEXPOCITY店、ららぽーと門真店、ららぽーと堺店、ららぽーと和泉店、
ニトリモール枚方店、アリオ八尾店、あべのイトーヨーカドー店、津久野イトーヨーカドー店
兵庫県 ：ららぽーと甲子園店、つかしん店、御影クラッセ店
京都府 ：洛北阪急スクエア店、精華台店
和歌山県：イズミヤ和歌山店
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
