歯間洗浄製品市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月04に「歯間洗浄製品市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。歯間洗浄製品に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
歯間洗浄製品市場の概要
歯間洗浄製品市場に関する当社の調査レポートによると、歯間洗浄製品市場規模は 2035 年に約 57億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 歯間洗浄製品市場規模は約 31億米ドルとなっています。歯間洗浄製品に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、歯間洗浄製品の市場シェア拡大は、患者数の増加と認知度の向上によるものです。市場見通しによると、日本では人口増加が顕著で、ウォーターフロッサーやソフトピックといった使いやすい歯科用ソリューションの需要が高まっています。さらに、認知度の高まりは、口腔衛生と糖尿病や心血管疾患などの様々な全身性疾患との関連性に対する認識の高まりにもつながっています。サンスターとクリニックマサエミンミが2023年に実施した調査では、糖尿病患者が継続的に歯間洗浄を行うことで血糖管理が容易になることが示されました。
歯間洗浄製品に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/interdental-cleansing-products-market/111895
歯間洗浄製品に関する市場調査では、医療の質の向上によって市場シェアが拡大することが明らかになっています。これは、予防をより重視する医療モデルの転換という概念に関連しています。AHRQ（オーストラリア保健品質管理局）の質向上ツールキットは、一部の退役軍人省施設における院内肺炎の減少を促進し、1件あたり年間100,000米ドル以上のコスト削減につながったというエビデンスがあります。さらに、中国と日本では、国家口腔保健プログラムに歯間洗浄が組み込まれるケースが増加しており、注目すべき進展が見られます。
しかし、今後数年間は、厳格な価格統制と政府による価格上限設定が市場の成長を抑制すると予想されています。欧州とアジアでは、政府による価格上限設定により、メーカーは利益率の低下に直面しています。日本でも、こうした価格上限設定はイノベーションを阻害し、プレミアム製品の発売にも影響を与えています。
歯間洗浄製品市場セグメンテーションの傾向分析
歯間洗浄製品市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、歯間洗浄製品の市場調査は、製品タイプ別、価格帯別、流通チャネル別、 エンドユーザー別と地域別に分割されています。
歯間洗浄製品市場のサンプルコピーの請求:
製品タイプ別に基づいて、歯間洗浄製品市場は、歯間ブラシ、デンタルフロス、ウォーターフロッサー、つまようじ、その他に分割されています。これらのうち、歯間ブラシは2025－2035年の予測期間中に市場の大部分を占め、市場全体の約30%を占めると予想されています。歯間ブラシは歯垢除去効果が高く、子供、大人、高齢者まで、歯の健康維持のために広く使用されています。
