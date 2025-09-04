華やかな見た目と優しさを贈る、フルーツブーケ専門店の敬老の日ギフト『エヴァ―シャイン』
プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：菅原信治）は、敬老の日の贈り物にぴったりな特別仕様チョコレートプレート付きのフルーツブーケを新発売いたします。
ひとつひとつ心を込めてメッセージをお書きしたチョコレートプレートを、瑞々しい旬の果物に添えて、大切な方へお届けします。
食べられる花束として見た目の華やかさと健康への気遣いを兼ね備えたギフトは、祖父母への感謝と長寿を願う気持ちを伝える特別な贈り物です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328938&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328938&id=bodyimage2】
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4836
【商品の特徴】
〇旬のフルーツを贅沢に使用
シャインマスカットなどのブドウ、梨、りんご、オレンジなど、季節の果物をバランスよく盛り込みました。
自然の甘みだけで仕上げており、ヘルシー志向の贈り物としても注目されています。
〇華やかなデザイン
蝶や花のかたちにカットされたフルーツはまるでアート作品。
受け取った瞬間に笑顔が広がる“食べられる花束”です。
〇気持ちを伝えるメッセージプレート
「いつまでも元気でいてね」と書かれたチョコレートプレートがセットされ、敬老の日のギフトにぴったり。
見た目の可愛らしさと想いを同時に届けられます。
〇食べやすさの工夫
すべて一口サイズにカットされているため、包丁不要でそのまま召し上がれます。
ご高齢の方にも安心の仕様です。
【敬老の日におすすめの理由】
敬老の日は、大切なご家族に「ありがとう」と「元気でいてね」の気持ちを伝える日。
フルーツブーケは、従来のお花や和菓子のギフトとは異なり、見た目の華やかさと健康への配慮を両立した新しい贈り物として注目されています。
【商品概要】
・EverShine（Mサイズ） 12,950円（クール便送料込み・税込み）
・内容：シャインマスカットなどのブドウ、梨、りんご、オレンジ、パイナップル
・「いつまでも元気でいてね」チョコレートプレート
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2025年9月（ご予約受付中）
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
配信元企業：プレジール株式会社
