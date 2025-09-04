イタリアパビリオンとシグネチャーパビリオン「いのちの未来」による 国際コラボレーション展示

（伊東マンショの肖像画） （伊東マンショロボット）





石黒浩テーマ事業プロデューサー（大阪大学教授、ATR石黒浩特別研究所客員所長）がプロデュースするシグネチャーパビリオン「いのちの未来」は、2025年9月7日（日）から14日（日）の1週間、イタリアパビリオンとの特別コラボレーション展示を行います。

イタリアパビリオンの入口には、戦国時代に天正遣欧少年使節の一員として、わずか13歳でローマ教皇に謁見するためにヨーロッパに派遣された伊東マンショの肖像画が展示されています。特別コラボレーション展示では、「いのちの未来」が開発した先端技術を駆使したアンドロイドロボットが肖像画から再現された当時の衣装を纏い、伊東マンショに扮して、来館者たちに挑戦することと国際交流の大切さを時空を超えて語ります。

本コラボレーションは、かねてより共同研究や講演会などでイタリアと親交の深かった石黒プロデューサーと、マリオ・ヴァッターニ氏（2025 年大阪・関西万博イタリア総代表、イタリアパビリオン館長）の発案で実現したもので、イタリアウィーク（9月7日～14日）に合わせて開催されることとなりました。日伊の科学技術と文化のコラボレーションをぜひお楽しみください。

■特別コラボレーション展示開催概要

会期：2025年9月7日（日）～14日(日)

場所：イタリアパビリオン１F 広場（イタリアパビリオン中核ゾーン）

※本展示は撮影可能です。

※アンドロイド展示はイタリアパビリオンの通常入場でご覧いただけます。

（イタリアパビリオン）

（シグネチャーパビリオン「いのちの未来」）

©FUTURE OF LIFE / EXPO2025 ©FUTURE OF LIFE / EXPO2025