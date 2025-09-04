こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「YZF-R1 レースベース車」を受注生産で発売
ヤマハ発動機販売株式会社は、ロードレース競技およびサーキット走行専用モデル「YZF-R1 レースベース車（2026年モデル）」を、予約期間限定の受注生産で2026年2月27日に発売します。
今回の「YZF-R1 レースベース車」は、2025年モデルのスーパースポーツ「YZF-R1（欧州仕様）」をベースに、レースなどサーキット用途に配慮したモデルです。車体の安定性に寄与するウイングレット、伸圧減衰力左右独立式で緻密な減衰コントロールを可能にするKYB製フロントサスペンション、コントロールフィーリングを高めるブレンボ製フロントブレーキ（モノブロックキャリパー「Stylema(R)*」とラジアルマスターシリンダー）、グリップとホールド性を向上するシート表皮などを継続採用しています。なお、従来モデルからの変更はありません。
第1次 2025年9月4日（木）～9月18日（木）、第2次 2025年9月19日（金）～11月28日（金）の期間限定予約による受注生産で、予約窓口は全国の「ヤマハオンロードコンペティションモデル正規取扱店」です。
※「Stylema(R)」はイタリア Brembo S.p.A.の登録商標です
「YZF-R1 レースベース車」
※画像は公道走行可能モデルのため販売車両とは異なります