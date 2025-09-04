こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「YZF-R6 レースベース車」を受注生産で発売
ヤマハ発動機販売株式会社は、ロードレース競技およびサーキット走行専用モデル「YZF-R6 レースベース車（2026年モデル）」を、予約期間限定の受注生産で2026年2月27日に発売します。
今回の「YZF-R6 レースベース車」は、2020年モデルのスーパースポーツ「YZF-R6（欧州仕様）」をベースに、レースなどサーキット用途に配慮したモデルです。トラクションコントロールシステムやクイックシフターなどの電子デバイスに加え、上位モデル「YZF-R1 レースベース車（2024年モデル）」と同型のフロントサスペンション、フロントブレーキなどを継続採用しています。なお、従来モデルからの変更はありません。
第1次 2025年9月4日（木）～9月18日（木）、第2次 2025年9月19日（金）～11月28日（金）の期間限定予約による受注生産で、予約窓口は全国の「ヤマハオンロードコンペティションモデル正規取扱店」です。
「YZF-R6 レースベース車」
※画像は海外で撮影されたものを一部合成しているため細部が異なります