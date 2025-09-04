【参加募集開始】PGMスポンサーシップ契約プロと直接交流ができる特別なイベント『PGMプロアマイベント2025』を開催！

プレーヤーの技術・闘志・戦略を引き出す18ホール。自然林に囲まれた落ち着いた雰囲気の中に、バラエティに富んだホールが組み合わさり、ゴルフ本来の味わい深い楽しみが隠されているフラットな林間コースです。圏央道・阿見東IC約3分という抜群のアクセスも好評です。所在地：〒300-0325 茨城県稲敷郡阿見町上条1760-1TEL ：029-889-3636URL ：https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/47.html●『withGolf』とは「withGolf」は、PGMサポートプロと一緒にプレーしながら、ワンポイントアドバイスが受けられるサービス。PGMサポートプロとはPGMが練習環境の提供やプロゴルファーとしての活動をサポートしている選手のことをいい、主に男女プロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選手となります。「withGof」特設サイト：https://booking.pacificgolf.co.jp/withgolf/