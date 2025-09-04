こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【参加募集開始】PGMスポンサーシップ契約プロと直接交流ができる特別なイベント『PGMプロアマイベント2025』を開催！
開催日：2025年12月18日（木）
会場：阿見ゴルフクラブ
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「PGM」）は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、PGM Webユーザーを対象とした『PGMプロアマイベント2025』を2025年12月18日に阿見ゴルフクラブで開催します。本イベントはPGMグループのゴルフ場で「withGolf」を行っている「PGMサポートプロ」と一緒に18ホールをラウンドしながら、途中ホールで「PGMスポンサーシップ契約プロ」と直接交流ができる、特別なイベントです。
本イベントはより多くの方に貴重な体験を楽しんでいただけるよう、PGM Webユーザーに登録している方であればどなたでもお申込みいただけます。
本日より参加申込を開始いたしましたので、ぜひこの機会に本イベントに参加し、普段経験することができない「特別な時間」をお過ごしください。
『PGMプロアマイベント2025』参加申込サイト
https://booking.pacificgolf.co.jp/withgolf/thankscup/proam/2025/
●『PGMプロアマイベント2025』開催概要
イベント内容：
「withGolf」を開催している「PGMサポートプロ」と18ホールをラウンド
（女性プロ1名＋アマチュア3名で1組、合計35組）
「PGMスポンサーシップ契約プロ」のショット体験、写真撮影
＜出演予定のPGMスポンサーシップ契約プロ＞
宮里聖志プロ・宮里優作プロ・杉浦悠太プロ
笠りつ子プロ・柏原明日架プロ・清本美波プロ
日程：2025年12月18日（木）
場所：阿見ゴルフクラブ（茨城県）
参加費：54,000円～
※予約プランにより料金が異なります。
※PGMグループの所属会員（会員権をお持ちの方）は50,000円～
参加資格：PGM Webにユーザー登録している方
※PGM Webのユーザー登録は、どなたでも簡単に無料で登録できます。
ユーザー登録URL：https://booking.pacificgolf.co.jp/regist/regist.html
募集開始：本日9月4日（木）から複数回に分けて募集
●『阿見ゴルフクラブ』概要
プレーヤーの技術・闘志・戦略を引き出す18ホール。自然林に囲まれた落ち着いた雰囲気の中に、バラエティに富んだホールが組み合わさり、ゴルフ本来の味わい深い楽しみが隠されているフラットな林間コースです。圏央道・阿見東IC約3分という抜群のアクセスも好評です。
所在地：〒300-0325 茨城県稲敷郡阿見町上条1760-1
TEL ：029-889-3636
URL ：https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/47.html
●『withGolf』とは
「withGolf」は、PGMサポートプロと一緒にプレーしながら、ワンポイントアドバイスが受けられるサービス。
PGMサポートプロとはPGMが練習環境の提供やプロゴルファーとしての活動をサポートしている選手のことをいい、主に男女プロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選手となります。
「withGof」特設サイト：https://booking.pacificgolf.co.jp/withgolf/
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭマーケティンググループ 広報担当 今井／前田／木村 Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp
関連リンク
報道関係者様向けサイト
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
ＰＧＭ公式Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
ＰＧＭ公式Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/
