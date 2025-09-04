こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ステーキくに」豪華洋風おせち販売！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、今年で46年目となる、ステーキくにの豪華洋風おせちをペッパーフードサービス公式ネットショップにて販売いたします。今回、少人数でもお召し上がりいただけるサイズもご用意いたしました。手作りのため、販売数が500個限定でございますので、お早目のご予約をおすすめします。
この洋風おせち料理は、「洋風おせち」の草分け的存在として長い歴史の中で、味・品質ともにご納得いただき、多くのお客様のご支持を受け、46年もの間皆様にご愛顧いただいております。
毎年「ステーキくに」のベテランコックが、12月30日に愛情込めて手作りし、冷凍を行わずに、一番美味しい状態で、31日にお届けしています。すぐにお召し上がりただけるよう、きれいに盛り付けられた状態でお届けいたします。
また、12月1日までにご注文いただいたお客様に限り、弊社オリジナルの「いきなりドレッシング」を1注文につき1本プレゼントいたします。
お正月をぜひ、ステーキくにの豪華洋風おせちで華やかにお迎えください。
【販売先】
ペッパーフードサービス公式ネットショップ
https://www.pfsnetshop.com/SHOP/192881/list.html
【販売個数】
限定500
※本州エリア限定でのお届けです。
※１２月３１日限定の配達になります。
※冷凍ではございません。チルドでお届けします。
※盛り付けた状態でお届けします。
【盛り合わせ内容】
①キロサ牛サーロインのロースト
②生ハム（ラックスハム）
③ロールビーフ
④合鴨ロースト
⑤大海老の冷製
⑥スモークサーモン
⑦エスカブッシュ
【販売価格】
雅 (2名) 税込13,500円←新登場！
春（3～4名） 税込18,000円
梅（5～6名） 税込27,000円
竹（6～7名） 税込31,000円
