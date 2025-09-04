グリコール酸市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月04に「グリコール酸市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。グリコール酸に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
グリコール酸市場の概要
グリコール酸市場に関する当社の調査レポートによると、グリコール酸市場規模は 2035 年に約 812.5百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の グリコール酸市場規模は約 490.9百万米ドルとなっています。グリコール酸に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、グリコール酸市場シェアの拡大は、アンチエイジング、角質除去、美白製品におけるグリコール酸の使用増加によるものです。高品質なバイオ由来のグリコール酸への関心の高まりは、ケミカルピーリング、AHA、そして皮膚科医による安全性に対する一般の認知度の高まりに牽引されています。例えば、日本の成熟した美容市場では、プレミアムで革新的なスキンケアやエイジングケアへの関心が強く、グリコール酸は多くのスキンケア製品で広く使用されています。
グリコール酸に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/glycolic-acid-market/61864
グリコール酸の市場調査では、医療及び皮膚科用途の増加により市場シェアが拡大することが明らかになっています。グリコール酸の需要は、特にケミカルピーリングやニキビ治療などの治療において、皮膚科専門医の分野で増加しています。また、薬物送達の効率を高めるために医薬品にも広く使用されています。この成長は、世界中で皮膚疾患の罹患率が増加していることと、日本の先進的な皮膚科分野によって支えられています。
しかし、厳格な持続可能性処方と廃棄物管理基準は、世界のグリコール酸市場の成長を鈍化させる可能性があります。グリコール酸は腐食性があり、潜在的な健康被害をもたらすことが判明しているため、米国のEPAや欧州のREACHなどの規制機関は、毒性と生分解性に関する厳格な規制政策を施行しています。これらの規制には、揮発性有機化合物、塩素化有機化合物、及び廃水排出に対する厳しい排出制限が含まれており、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。

グリコール酸市場セグメンテーションの傾向分析
グリコール酸市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、グリコール酸の市場調査は、アプリケーション別、グレード別、純度別と地域別に分割されています。

アプリケーション別に基づいて、グリコール酸市場は、パーソナルケア及び化粧品、家庭用洗剤、繊維及び皮革、食品加工、医薬品、工業用洗剤、建設に分類されています。これらのうち、パーソナルケア及び化粧品セグメントは、46.8%を超えるトップ収益シェアで市場を牽引すると予想されています。このセグメントの成長は、高度なヘルスケアソリューションに対する需要の高まりに支えられています。グリコール酸は分子サイズが小さいため、皮膚への浸透性が高く、角質除去や若返りに適しています。特に高齢化が進む北米、ヨーロッパ、東アジアなどの地域では、アンチエイジング製品への関心が高まっており、市場の成長を支えています。
