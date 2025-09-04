新ブランド「Umi&Yama Kitchen」1号店 10月3日(金) グランフロント大阪にオープン サラダを食文化として磨き続けてきたロック・フィールドの新たな挑戦

新ブランド「Umi&Yama Kitchen」1号店 10月3日(金) グランフロント大阪にオープン サラダを食文化として磨き続けてきたロック・フィールドの新たな挑戦