リーフワークス、ファッションECサイト構築・ブランディングに精通する株式会社ATTRACTIONと資本提携を締結
報道関係者 各位
プレスリリース
2025年9月4日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、9月4日、株式会社ATTRACTION（所在地：東京都港区、代表取締役 印南 俊巳、https://attraction.co.jp）と資本提携し、株式会社ATTRACTIONが発行する全株式を取得したことをお知らせします。
▼資本提携の背景と目的
リーフワークスは、2010年に滋賀県で創業。ビジネス向けクラウドサービスの提供、ECモールの運営など、多方面で事業を展開しています。
ATTRACTIONは、株式会社ZOZOの前身スタートトゥディをはじめとするファッション業界で経験を積んだ印南氏が、2014年に設立。
「魅力的に世の中を惹きつける」をミッションとし、クライアントの要望とアイテムの魅力を最大限に活かすフォトジェニックなクリエイティブで、国内外の有名ブランドをサポートしてきました。ECサイト構築やブランディングを手がけた会社は、過去10年で100社以上に及びます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328933&id=bodyimage1】
リーフワークスは、アクセサリーECモールの「ジェイウェル」と「パスクル」を運営。EC黎明期から培ってきた信頼とIT企業の技術力で、ジュエリー・アクセサリー業界の市場拡大に向け様々な取り組みを重ねています。
モールの出店ブランドからECに関する数々のご相談を受けるなかで、プラットフォーム提供にとどまらない支援体制の需要を実感。今回の提携に至りました。
ファッション・アパレルを中心に多くの支援実績をもつATTRACTIONとのグループシナジーで、事業戦略・ブランディングから旗艦店サイトの構築・モール出店支援までを包括したワンストップ体制を構築。アクセサリー・ジュエリーブランドのEC展開をトータルサポートし、業界のさらなる活性化に貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328933&id=bodyimage2】
【資本提携における両社代表のコメント】
＜株式会社リーフワークス 代表取締役 澤 健太のコメント＞
ATTRACTIONは、数々の有名ブランドのECサイトを手掛けており、そのクオリティの高さと実績に驚かされました。
印南社長とはじめてお話しさせていただいた際に、会社説明の中でジェイウェル事業をさらっと紹介したのですが、後日、印南社長より「ジェイウェルを任せてほしい」と力強くお伝えいただき、驚きと同時に、印南社長が手掛けられたらさらに成長すると直感しました。
その後のディスカッションでも非常に有意義な話ができました。印南社長の人柄に触れ、とても真っすぐで、きめ細やかな気遣いができる素敵な方だなと感じました。ATTRACTIONとジェイウェルのシナジー、そしてグループ全体への波及が、大きな成果を生み出していくと確信しています。
今後、印南社長をはじめとしたATTRACTIONの皆様と、EC領域でさらなる挑戦ができることを楽しみにしております。
＜株式会社ATTRACTION 代表取締役 印南 俊巳のコメント＞
澤社長の第一印象はワンピースのルフィのような人でした。
会話の中の言葉ひとつひとつに、ピュアで真っ直ぐで仲間想い、そして情熱と技術と戦略を持って事業を前に進める力を持っている人だと感じ、その人間性に惚れました。
プレスリリース
2025年9月4日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、9月4日、株式会社ATTRACTION（所在地：東京都港区、代表取締役 印南 俊巳、https://attraction.co.jp）と資本提携し、株式会社ATTRACTIONが発行する全株式を取得したことをお知らせします。
▼資本提携の背景と目的
リーフワークスは、2010年に滋賀県で創業。ビジネス向けクラウドサービスの提供、ECモールの運営など、多方面で事業を展開しています。
ATTRACTIONは、株式会社ZOZOの前身スタートトゥディをはじめとするファッション業界で経験を積んだ印南氏が、2014年に設立。
「魅力的に世の中を惹きつける」をミッションとし、クライアントの要望とアイテムの魅力を最大限に活かすフォトジェニックなクリエイティブで、国内外の有名ブランドをサポートしてきました。ECサイト構築やブランディングを手がけた会社は、過去10年で100社以上に及びます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328933&id=bodyimage1】
リーフワークスは、アクセサリーECモールの「ジェイウェル」と「パスクル」を運営。EC黎明期から培ってきた信頼とIT企業の技術力で、ジュエリー・アクセサリー業界の市場拡大に向け様々な取り組みを重ねています。
モールの出店ブランドからECに関する数々のご相談を受けるなかで、プラットフォーム提供にとどまらない支援体制の需要を実感。今回の提携に至りました。
ファッション・アパレルを中心に多くの支援実績をもつATTRACTIONとのグループシナジーで、事業戦略・ブランディングから旗艦店サイトの構築・モール出店支援までを包括したワンストップ体制を構築。アクセサリー・ジュエリーブランドのEC展開をトータルサポートし、業界のさらなる活性化に貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328933&id=bodyimage2】
【資本提携における両社代表のコメント】
＜株式会社リーフワークス 代表取締役 澤 健太のコメント＞
ATTRACTIONは、数々の有名ブランドのECサイトを手掛けており、そのクオリティの高さと実績に驚かされました。
印南社長とはじめてお話しさせていただいた際に、会社説明の中でジェイウェル事業をさらっと紹介したのですが、後日、印南社長より「ジェイウェルを任せてほしい」と力強くお伝えいただき、驚きと同時に、印南社長が手掛けられたらさらに成長すると直感しました。
その後のディスカッションでも非常に有意義な話ができました。印南社長の人柄に触れ、とても真っすぐで、きめ細やかな気遣いができる素敵な方だなと感じました。ATTRACTIONとジェイウェルのシナジー、そしてグループ全体への波及が、大きな成果を生み出していくと確信しています。
今後、印南社長をはじめとしたATTRACTIONの皆様と、EC領域でさらなる挑戦ができることを楽しみにしております。
＜株式会社ATTRACTION 代表取締役 印南 俊巳のコメント＞
澤社長の第一印象はワンピースのルフィのような人でした。
会話の中の言葉ひとつひとつに、ピュアで真っ直ぐで仲間想い、そして情熱と技術と戦略を持って事業を前に進める力を持っている人だと感じ、その人間性に惚れました。