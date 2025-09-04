南房総の色づく秋を集めて楽しむ「癒しウォーキング＆落葉クラフト体験」～秋限定プログラムとして10月から提供開始～【グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

目の前に太平洋が広がり、豊かな緑に囲まれた南房総国定公園内、大房岬（たいぶさみさき）に位置するオールインクルーシブのリゾートホテル「グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ」（千葉県南房総市／総支配人：水野 俊平）は、2025年10月5日（日）～12月21日（日）の期間中、第1・3日曜日に、「結びビト～癒しの森セラピーウォーキング～」の秋限定プログラムを提供します。当プログラムでは、ヘルスツーリズムアテンダントとして活動する泉 香織さんが、地域の魅力を伝える「結びビト」としてお客様をご案内。森林セラピー基地として南房総市が認定している「大房岬自然公園」を散策し、好みの植物を見つけてクラフトカードづくりを楽しむことができ、秋深くなる自然を感じ癒しのひとときを過ごせます。

開催概要

【開催期間】2025年10月5日（日）～2025年12月21日（日）第1・3日曜日 ※要相談

【開催時間】9:30～12:00／13:30～16:00

【料金】4,180円／1名

【対象年齢】3歳以上

【参加可能人数】最大5名まで

【詳細・ご予約】https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/sightseeing/musubibito-program/

【備考】

・雨天時は中止

・開催日の3日前までにお申し込み

・キャンセルポリシー：3日前30%、前日50%、当日100％ ※雨天中止の場合キャンセル料なし

プログラム開発の背景

本プログラムが実施される大房岬自然公園は林の遊歩道と太平洋を一望できる希少な環境で、四季折々の自然を感じられる場所です。秋になると色づいた落葉やこの時期に咲く草花など、他の季節とは異なる景色を楽しめます。このような南房総の自然を見ることはもちろん、香りや葉の感触など五感を通してより深く旅の思い出として心に刻んでいただきたいという想いから、当プログラムを考案しました。

本プラン3つのポイント

1、「結びビト」泉 香織さんがご案内

千葉県出身。学生時代にアウトワード・バウンドスクールに参加したことで自然の魅力のとりこに。青い海や力強い木々など自然の景色を眺めることが大好きで、多くのお客様と出会い、自然の中で様々な体験を共にしたいという想いから、ヘルスツーリズムアテンダントの資格を取得しました。

■所有資格

・日本ヘルスツーリズム振興機構 認定 ヘルスツーリズムアテンダント

・全国体験活動指導者認定委員会 認定 自然体験活動指導者（NEALリーダー）

・日本シェアリングネイチャー協会 認定 ネイチャーゲームリーダー

2、森と海が織りなす癒しの空間を巡る

大房岬自然公園は、南房総市が認定する森林セラピー基地としても知られており、自然に身を委ねることで心身の緩みを感じられる特別な場所です。展望塔からは三浦半島や富士山、大島まで望むことができ、空と海と森が一体となった絶景を堪能できます。このような景色を目の前に芝生に腰を下ろして深呼吸をするなど、癒しのひとときを泉さんが提案します。

3、好みの植物を見つけて、オリジナルクラフトカードづくり

林道を散策しながら、お客様自身が気になった落葉や花などを拾いフレームに入れてオリジナルのクラフトカードづくりができます。葉によって色合いや形、触感の違いがあったり、1枚の葉でも場所によって色合いが異なったり、陽にかざすと葉脈が見えたりするなど、お子様から大人まで楽しめる体験です。秋ならではの色合い、植物を見つけることも楽しさの一つです。

「結びビト」とは

日本各地の都市部や観光中心地を「母屋（おもや）」、その一歩先のまだあまり知られていない地域を「離れ（はなれ）」と捉えると、「グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ」は、「はなれ」といえる未知の魅力に溢れた地域に建つホテルです。自然が織りなす絶景や、地域に根付く伝統や文化に親しむ旅を「＃はなれ旅」と名付け、新しい旅のスタイルとして提唱しています。この「#はなれ旅」をより想い出深い物にするのが、オリジナル体験型プログラム「結びビト」です。伝統や文化を守り、地域の魅力を発信する方々を「結びビト」と呼び、この「結びビト」の案内のもと各地の魅力に触れられます。

■「#はなれ旅」について：https://accor-resorts-japan.jp/concept/

■「結びビト」について：https://accor-resorts-japan.jp/musubibito/

グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ

海に囲まれた国定公園内に立地スーペリアツインルームキッズスペース「あそび場」

豊かな緑に囲まれた南房総国定公園内にある大房岬に位置し、太陽の光がまぶしく反射する海面が穏やかに波打つ様子を眺めながら、開放感あふれるリゾートステイをお楽しみいただけます。首都圏からのアクセスも良く、その土地ならではの食材を取り入れたシグネチャーメニューを楽しめるレストラン、露天風呂やサウナ併設の大浴場、キッズスペースなどを完備し、旅のスタイルに合わせた滞在を提供しています。

【所在地】〒299-2404 千葉県南房総市富浦町多田良1212

【TEL】 03-5539-2634（予約センター）

【アクセス】館山自動車道 富浦ICより車で約8分、JR富浦駅よりタクシーで約10分

【料金】オールインクルーシブ 1泊 26,000円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料、ランチの提供はございません

【公式サイト】https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約 20 年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,600を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細についてはhttps://group.accor.comをご覧ください。

