SGマーク取得済み。衝撃から頭を守るERWAYヘルメット「jh29」が新登場！「楽天SINSANKAI」にて販売開始。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、楽天市場内の自社ショップ「楽天SINSANKAI」にて、2025年9月4日より新商品のERWAY自転車ヘルメット『jh29』の販売を開始します。本製品は日本の安全基準であるSGマーク認証を取得しており、衝撃からしっかり頭を守ります。６つの通気孔により通気性が高く、装着時の快適さもサポート。またダイヤルアジャスター付きで頭の大きさに合わせてサイズ調整も可能なので男女兼用でお使いいただけます。
【商品概要】
商品名：jh29
素材：PC＆EPS
対応頭囲サイズ：約58cm～61cm
重量：約305g
安全企画：SG安全基準適合
販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/erway-jh29/
【本製品の特徴】
・SGマーク取得済み
製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品に付けられるマーク。
・６つの通気孔で通気性バツグン
ワイドな通気孔で装着時の蒸れを軽減。
・サイズ調整が可能なダイヤルアジャスター搭載
頭の大きさに合わせてサイズを調整が可能。男女兼用で使えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328928&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328928&id=bodyimage2】
【販売店舗情報】
ショップ名：楽天SINSANKAI
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL： https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜関連リンク＞
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Instagram https://www.instagram.com/zepan.jp/
◇X https://x.com/zepan_jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328928&id=bodyimage3】
配信元企業：鑫三海株式会社
