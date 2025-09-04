WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 上海K11 にてポップアップイベントを９月４日(木)より開催
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOは、香港K11 MUSEAでのポップアップイベントにつづき、2025年9月4日(木)より上海K11にて第二弾となるポップアップイベントを開催いたします。
今回の上海ポップアップイベントでは、中国限定Tシャツコレクションに加え、香港を代表するブランド Lee Kung Man(利工民) とのコラボレーションによる特別なカプセルコレクション、天野タケル氏のペインティングなどを発売いたします。
【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 上海ポップアップイベント】
▼開催期間：2025年9月4日(木)～ 10月12日(日） 11:00～21:00
▼会場：上海市黄浦区淮海中路300号 上海K11 ショッピングアートセンター 1階アトリウム
【中国限定Tシャツコレクション】
【WILDSIDE x Lee Kung Man コラボレーション】
【利工民 (Lee Kung Man) プロフィール】
利工民は、香港の伝統的な下着・ニットメーカー。1923年に中国広州でFung Sau-yuにより設立され、後に香港に工場を設立した。金鹿、青鹿、光華、秋蝉などのウール製アンダーウェアで有名。世界中で高い評価を得ている利工民は、丹念に作られた製品で確固たる地位を築いている。
【天野タケル】
1977年東京都生まれ。1997年に渡米し、ニューヨークで版画を学ぶ。
宗教画や静物画などの伝統的な題材とポップ・アートが融合する、「NEWART」と呼ぶ独自の表現方法で作品を制作。イエローやピンクといった明快な色彩を背景に、簡略化された線で描く人物画や、髑髏や蝋燭などによってはかなさを表した作品などを、東京、香港、ニューヨーク、ロンドン、パリほか国内外で発表。また、アーティストのCD／LPジャケットやアパレルへのアートワークの提供など様々なコラボレーションも展開している。
【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO】
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、コンセプトカラーの黒を軸に、アート、ライフスタイル、革新的なコラボレーションを融合させることで、ファッションの境界を再定義しています。
そして、多様なブランドやアーティストとのパートナーシップを通して従来のカテゴリーを超えた限定コレクションを発表し、ヨウジヤマモトの大胆で先見性のある精神を体現しています。
【展開コラボレーション・ブランド一覧】
BE@RBRICK
HYSTERIC GLAMOUR
IRACEMA
IZUMONSTER
Kie Einzelganger
KNIT GANG COUNCIL
NEEDLES
NEW ERA
NOMARHYTHM TEXTILE
NORTH NO NAME
Rocky Mountain Featherbed
SAINT Mxxxxxx
天野タケル
一澤信三郎帆布
利工民
龍が如く スタジオ
